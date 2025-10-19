خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «نوروزی» مدیر امور عشایری شهرستان آبدانان اظهار داشت: طی ۶ ماه گذشته ۲۳۰ کیلومتر از مجموع ۴۷۰ کیلومتر راه عشایری شهرستان به منظور رفاه حال عشایر بهسازی و ایمن‌سازی شده است.

وی افزود: همچنین با بهسازی راه عشایری «مژاره» در شهرستان آبدانان، حدود ۲۰ خانوار عشایری از مسیر امن و مناسب برای عبور و مرور بهره‌مند شدند.

نوروزی اضافه کرد: تلاش می‌کنیم قبل از فرا رسیدن فصل بارش‌ها، مابقی راه‌های عشایری شهرستان نیز به تدریج بازگشایی شود تا عبور و مرور عشایر تسهیل گردد.

مدیر امور عشایری شهرستان آبدانان با اشاره به اهمیت راه‌های مناسب عشایری بیان کرد: وجود مسیر‌های ایمن و مناسب علاوه بر ارتقای رفاه عشایر، نقش مهمی در انتقال محصولات تولیدی و جذب سرمایه‌گذاران به مناطق عشایری دارد.