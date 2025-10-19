پخش زنده
تیم بوکس استان قم با تمرینات فشرده در خانه بوکس، خود را برای حضور در رقابتهای المپیاد استعدادهای برتر ایران آماده کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، به گفتهی سعید عباسزاده، مربی تیم بوکس قم، این تیم متشکل از ۱۳ بوکسور نونهال و نوجوان است که در ۱۳ وزن مختلف به مصاف حریفان خود خواهند رفت.
وی گفت: تمرینات فنی و بدنسازی سنگین طی هفتههای اخیر برگزار شد تا ورزشکاران با بهترین شرایط در مسابقات حاضر شوند.
رقابتهای المپیاد استعدادهای برتر بوکس کشور از ۲۸ مهرماه به میزبانی شهر اراک برگزار میشود.