به مناسبت هفته پیوند اولیاء و مربیان، همایش اولیاء و مربیان مدارس استان، با شرکت ۳۰۰ نفر در کانون مهدیه همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرپرست اداره انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش استان همدان در این همایش با اشاره به اینکه برنامه‌های هفته پیوند اولیاء و مربیان از ۲۴ تا ۳۰ مهر برگزار می‌شود، گفت: دیدگاه‌های علمی و دین اسلام بر نقش ویژه اولیاء در تربیت فرزندان تاکید دارد.

علی اصغر طلایی مشعوف افزود: انجمن اولیاء و مربیان یادآوری می‌کند که تربیت چند سویه و محصول همکاری خانواده، مدرسه و جامعه است و مدیران مدارس نباید والدین را به عنوان مراجعان اداری ببینند، بلکه والدین باید برنامه ریز، تصمیم ساز و در تربیت فرزندان خود سهیم باشند.