قرعه کشی اوزان دهگانه رقابتهای کشتی فرنگی کمتر از ۲۳ سال جهان عصر امروز در شهر نوی ساد صربستان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:
در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۲۳ نفر حضور دارند، آرمین شمسی پور پس از استراحت در دور اول در دور دوم به مصاف برنده اودنوول از اوکراین و لوسونک از صربستان میرود.
در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۲۳ شرکت کننده دارد، سجاد عباس پور در دور اول با ایلبارس از ترکیه مبارزه میکند و در صورت چیروزی بر این کشتی گیر در دور بعد به مصاف ایلیا پانیوتی از روسیه میرود.
در وزن ۶۳ کیلوگرم که ۲۴ کشتی گیر شرکت کردهاند، محمدجواد ابوطالبی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده مبارزه میان باباشوف از آذربایجان و توکوهیچا از ژاپن کشتی میگیرد.
در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۳۳ نفر حضور دارند، احمدرضا محسن نژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با زنلی از آلبانی مصاف میدهد.
در وزن ۷۲ کیلوگرم که ۲۶ نماینده دارد، ایمان محمدی در دور اول با خلیلوف از اوکراین مبارزه میکند و در صورت گذر از این حریف، در دور دوم به مصاف وق از مجارستان میرود.
در وزن ۷۷ کیلوگرم که ۲۸ نفر شرکت کردهاند، اهورا بویری در دور نخست به مصاف سپیوسکاس از لیتوانی میرود و در صورت غلبه بر این حریف، در دور بعد با برنده کشتی میان آتاناسوف از بلغارستان کاملوف از قزاقستان مبارزه خواهد کرد.
در وزن ۸۲ کیلوگرم که ۲۵ نفر حضور دارند، ابوالفضل مهمدی در مبارزه نخست به مصاف عبدی یف از اوکراین میرود و در صورت شکست این حریف، در دور دوم به مصاف ابودوشالام از چین میرود.
در وزن ۸۷ کیلوگرم که مسابقات آن با حضور ۲۸ نفر برگزار میشود، غلامرضا فرخی در دور اول با والیف از آذربایجان کشتی میگیرد و در صورت پیروزی در این دیدار، در دور دوم با علیمجانوف از ازبکستان پیکار میکند.
در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۲۴ نفر شرکت کردهاند، محمدهادی صیدی در دور اول با تریو اولگوین از مکزیک کشتی میگیرد و در صورت برتری بر این حریف، در دور بعد به مصاف ابوبکر خاسلاخانوف از بلاروس میرود.
در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۲۱ نفر حضور دارند، فردین هدایتی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با چیلاشویلی از گرجستان مبارزه میکند.
برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:
دوشنبه ۲۸ مهرماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
سه شنبه ۲۹ مهرماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات شانس مجدد روز قبل و مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
چهارشنبه ۳۰ مهرماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۶: مسابقات شانس مجدد روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۰ و ۸۲ کشتی فرنگی
ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
پنج شنبه اول آبان ماه:
ساعت ۱۰ تا ۱۱: شانس مجدد روز قبل
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان ۶۰ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی