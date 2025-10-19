تیم فوتبال نساجی مازندران با پیروزی یک بر صفر برابر مس کرمان، صدرنشینی خود در لیگ دسته یک را تثبیت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته نهم لیگ دسته یک، با نتیجه یک بر صفر تیم مس کرمان را شکست داد و صدرنشینی خود در جدول رقابت‌ها را تثبیت کرد.

تنها گل این بازی را احمدرضا محمدنژاد در دقیقه ۶۵ برای تیم نساجی به ثمر رساند.

با این پیروزی، نساجی مازندران با کسب ۳ امتیاز دیگر، موقعیت خود در صدر جدول لیگ دسته یک را مستحکم‌تر کرد.

این بازی که از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر برگزار شد، با برتری نساجی به پایان رسید و هواداران این تیم شاهد هفتمین پیروزی تیم محبوبشان در این فصل بودند.

همچنین در دیگر بازی این هفته، تیم شهرداری نوشهر در شهر جم استان بوشهر به مصاف پارس جنوبی رفت.