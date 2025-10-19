پخش زنده
پروازهای جدید قشم- رشت و قشم – شیراز به شمار پروازهای فرودگاه قشم افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر فرودگاه قشم گفت: با هدف تسهیل در تردد مسافران و توسعه شبکه پروازی، شرکت هواپیمایی پارس دو پرواز رفت و برگشت هفتگی در مسیر شیراز ـ قشم و شرکت هواپیمایی آساجت نیز دو پرواز در مسیر رشت ـ قشم برقرار کرده است.
غلامرضا کریمآقایی گفت: پروازهای شیراز ـ قشم روزهای سهشنبه و جمعه توسط پارسایر و پروازهای رشت ـ قشم روزهای شنبه و سهشنبه توسط آساجت صورت میگیرد.
وی با اشاره به استقبال مسافران از مسیرهای پروازی قشم افزود: هماکنون بیشترین پروازهای فرودگاه قشم به مقصد تهران و مشهد است.
مدیر فرودگاه قشم افزود: در مجموع ۱۰ مسیر پرواز داخلی و یک مسیر خارجی از این فرودگاه برقرار است.