به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد عشقی با اشاره به کم‌رنگ شدن فرهنگ وقف در حوزه جمعیت هلال‌احمر گفت: در گذشته شاهد وقفیات خوبی در این حوزه از سوی واقفان در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های جمعیت بودیم ولی اکنون این فرهنگ در استان ضعیف شده است.

وی با برشمردن نیاز‌های جمعیت هلال‌احمر استان در حوزه‌های مختلف از جمله تجهیزاتی، امداد و نجات و آموزش و فضا‌های فیزیکی، ابراز امیدواری کرد که خیرین و واقفان اهتمام بیشتری به حوزه امداد و نجات که به طور روزافزونی مبتلا به جامعه است، داشته باشند.

عشقی به مصوبه هیئت وزیران دررابطه‌با امکان هزینه‌کرد مالیات پرداختی مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ در طرح‌های عمرانی و زیرساختی کشور نیز اشاره کرد و ادامه داد: تکمیل طرح‌های عمرانی هلال‌احمر که تعداد آنها حدود ۱۰ مورد است، نیازمند ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار است که امیدواریم بتوانیم با مشارکت واقفان و مودیان نسبت به تکمیل آنها اقدام کنیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر با تأکید بر اینکه استفاده از ظرفیت صنایع و معادن می‌تواند نقشی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های امدادی استان داشته باشد، افزود: همراهی بخش صنعت و معدن در قالب مسئولیت اجتماعی و پرداخت مالیات، گامی عملی برای ارتقای تاب‌آوری یزد در برابر بحران‌ها است.