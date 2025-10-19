پخش زنده
معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل ایران گفت: آموزش عمومی و رزمایشهای عملی، تاثیر روانی و عملی قابلتوجهی بر شهروندان دارد و نهادینهسازی آنها از طریق کتابچهها، دورههای آموزشی و کمپینهای آگاهیبخشی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سردار محمدعلی قمی روز یکشنبه در نشست با استاندار اردبیل اظهار کرد: تهدید، آسیبپذیری و پیامد آن از مؤلفههای اصلی مورد توجه در پدافند غیرعامل است و مدیریت پیشگیرانه در برابر تهدیدات جدید و اطمینان از آمادگی دستگاههای اجرایی از رسالتهای مهم این سازمان تلقی میشود.
وی ادامه داد: طرح پاسخ، تداوم کارکرد و برگشتپذیری از راهبردهای کلان پدافند غیرعامل است و در استان اردبیل هم باید به این موضوعات بیشتر توجه شود.
معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل ایران خواستار احصای مسائل و تهدیدات استان اردبیل از سوی کارگروههای زیرمجموعه شورای پدافند غیرعامل شد.
استاندار اردبیل هم در این جلسه با بیان اینکه تهدیدات حوزههای سایبری و فناوری در استان باید بهصورت دقیق شناسایی و راهکارهای مقابله با آن تدوین شود، افزود: پدافند غیرعامل پیشنیاز مدیریت شرایط بحرانی است و تسلط بر فناوریهای نوین از الزامات اصلی این حوزه به شمار میرود.
مسعود امامی یگانه با اشاره به ضرورت یکپارچهسازی ساختارها و تجمیع نیروهای پدافندی، امدادی و مدیریت بحران، گفت: پراکندگی و موازیکاری در زمان بحران موجب اتلاف هزینه و انرژی میشود و باید از آن جلوگیری کرد.
وی آموزش تخصصی کارکنان و آموزش عمومی مردم را از اولویتهای پدافند غیرعامل دانست و گفت: این آموزشها تابآوری جامعه را در شرایط بحرانی افزایش میدهد.
استاندار اردبیل همچنین بر لزوم نظارت و فعالیت بیشتر پدافند غیرعامل در موضوع دوگانهسوز کردن نانواییها و تدوین پیوست پدافند غیرعامل برای پروژههای عمرانی و واحدهای اقتصادی تأکید کرد.
در پایان این نشست، حکم مسعود امامی یگانه بهعنوان رئیس شورای پدافند غیرعامل استان اردبیل از سوی معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور اهدا شد.