رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر بازنگری در نظام بهره‌برداری و صدور مجوز شرکت‌های هواپیمایی گفت: توسعه ناوگان متناسب با نیاز استان‌ها و جذب سرمایه‌های خرد، محور تحول آینده صنعت هوایی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست هم‌اندیشی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی با هدف بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای توسعه فعالیت شرکت‌ها در سطح ملی برگزار شد.

در این نشست، حسین پورفرزانه معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به شرایط اقلیمی متنوع و تفاوت‌های عملیاتی در فرودگاه‌های کشور گفت: تنوع تقاضا در استان‌ها ایجاب می‌کند تا از انواع مختلف هواپیما متناسب با نیاز هر منطقه استفاده شود.

وی افزود: برخی مسیرهای پروازی به دلیل محدودیت تقاضا از صرفه اقتصادی برخوردار نیستند، از این رو طراحی مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری می‌تواند به رونق فرودگاه‌های استانی و گسترش خدمات هوایی کمک کند.

پورفرزانه با تأکید بر ضرورت مردمی‌سازی اقتصاد هوایی، جذب سرمایه‌های خرد را یکی از راهکارهای مؤثر در افزایش ظرفیت ناوگان دانست و تصریح کرد: استفاده از مدل‌های سرمایه‌گذاری مویرگی می‌تواند در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی، مسیر ورود هواپیماهای جدید به کشور را تسهیل کند.

وی همچنین از تدوین نظام رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی خبر داد و گفت: در این نظام، نوع ناوگان، کیفیت خدمات و سطح عملکرد شرکت‌ها، مبنای صدور و رتبه‌بندی پروانه‌های بهره‌برداری خواهد بود.

به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، سه سطح فعالیت شامل مالک هواپیما، بهره‌بردار و بازاریاب در ساختار جدید تعریف شده است تا جایگاه شرکت‌ها شفاف‌تر و مسیر ارتقای کیفی خدمات هوایی مشخص‌تر شود.

پورفرزانه در پایان با تأکید بر تصمیم‌گیری جمعی در سیاست‌گذاری‌های صنعت هوایی خاطرنشان کرد: نظر جمعی فعالان این صنعت، بهترین پشتوانه برای اصلاح مقررات و تدوین سیاست‌های اجرایی آینده است.