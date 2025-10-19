به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی امروز یک شنبه (بیست و هفتم مهر ماه) در نشست با اصحاب رسانه افزود: پایه و اساس هر کشور، استاندارد است و باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای داشته باشیم. برای مثال در حوزه تولید یا کشاورزی، هر زمان استاندارد‌ها را ارتقا دهیم، می‌توانیم در بخش صادرات نیز موفق‌تر عمل کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۵ استاندارد اجباری در کشور وجود دارد، بیان کرد: قوانین استاندارد در سراسر جهان ثابت است و اگر این قوانین را به‌درستی رعایت کنیم، در سال‌های آینده شاهد پیشرفت چشمگیری در کشور خواهیم بود.

مدیر کل استاندارد خوزستان خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۰ محصول در استان که بیشتر آنها در بخش کشاورزی می‌باشد، استاندارد سازی شده‌اند که این میزان در سال گذشته ۱۵ محصول بوده است.

قیصی با بیان اینکه در بازرسی‌های اخیر مشخص شده است که ۱۰۰ درصد شهربازی‌های روباز استان، فاقد استاندارد‌های ایمنی لازم هستند، گفت: این اماکن معمولاً زیر نظر شهرداری‌ها فعالیت می‌کنند، اما متأسفانه استاندارد‌های لازم در آنها رعایت نمی‌شود. مکاتبات متعددی با شهرداری انجام شده، اما تاکنون اقدامی عملی صورت نگرفته است؛ به همین دلیل پرونده‌ها جهت پیگیری قانونی به دادگستری استان ارجاع داده شده‌اند.