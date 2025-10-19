تیم فوتبال نساجی مازندران با پیروزی مقابل مس کرمان، صدرنشینی خود در لیگ دسته یک را تثبیت کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز در حالی پیگیری شد که نساجی مازندران با پیروزی یک بر صفر مقابل مس کرمان با ۲۱ امتیاز به یکه تازی خود در صدر جدول ادامه داد. تنها گل این بازی را احمدرضا محمدنژاد در دقیقه ۶۵ برای تیم نساجی به ثمر رساند.

نتایج بازی‌های امروز لیگ دسته اول در هفته نهم به شرح زیر است:

فرد البرز یک - یک پالایش نفت بندرعباس

مس سونگون یک - صفر صنعت نفت آبادان

مس شهر بابک یک - صفر سایپا

نساجی مازندران یک - صفر مس کرمان

آریو اسلامشهر یک - صفر نود ارومیه

هوادار ۲ - ۲ نیروی زمینی

در جدول نساجی مازندران با ۲۱ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های مس شهربابک و فردالبرز با ۱۳ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.