وقتی مهربانی در دل طبیعت معنا میشود
این حکایت مرد سیروانی است که این روزها با آبرسانی و تهیه آبشخور در دل طبعیت سخت گذر این شهرستان حیاتی دیگر به زندگی جانداران بخشیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «اله بخش فریدی» مرد سیروانی مقیم کانادا، پس از ۱۷ سال دوری از وطن، بار دیگر به زادگاهش بازگشت، وی که سالها از زندگی خود را صرف دوستی و احیای طبیعت کرده است، بلافاصله پس از بازگشت به مناطق کوهستانی و دامن طبیعت روی آورد.
فریدی با مشاهده خشکسالی و کمآبی که به حیات وحش آسیب رسانده بود، اقدام به خرید یک نیسان و تاتکر کرد و چهار آبشخور در نقاط مختلف کوهستان ساخت.
وی به طور منظم هفتهای دو بار آب این آبشخورها را پر میکند و دو سال است که این فعالیت را ادامه میدهد.
علاوه بر تأمین آب برای حیوانات، وی از درختان و جنگلها محافظت کرده و نگهبانی از آنها را نیز بر عهده دارد.
علاقه و پشتکار او در احیای طبیعت نمونهای از اهمیت تلاشهای فردی برای حفظ محیط زیست است.