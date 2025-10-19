این حکایت مرد سیروانی است که این روز‌ها با آبرسانی و تهیه آبشخور در دل طبعیت سخت گذر این شهرستان حیاتی دیگر به زندگی جانداران بخشیده است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «اله‌ بخش فریدی» مرد سیروانی مقیم کانادا، پس از ۱۷ سال دوری از وطن، بار دیگر به زادگاهش بازگشت، وی که سال‌ها از زندگی خود را صرف دوستی و احیای طبیعت کرده است، بلافاصله پس از بازگشت به مناطق کوهستانی و دامن طبیعت روی آورد.

فریدی با مشاهده خشکسالی و کم‌آبی که به حیات وحش آسیب رسانده بود، اقدام به خرید یک نیسان و تاتکر کرد و چهار آبشخور در نقاط مختلف کوهستان ساخت.

وی به طور منظم هفته‌ای دو بار آب این آبشخور‌ها را پر می‌کند و دو سال است که این فعالیت را ادامه می‌دهد.

علاوه بر تأمین آب برای حیوانات، وی از درختان و جنگل‌ها محافظت کرده و نگهبانی از آنها را نیز بر عهده دارد.

علاقه و پشتکار او در احیای طبیعت نمونه‌ای از اهمیت تلاش‌های فردی برای حفظ محیط زیست است.