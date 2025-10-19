به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرمانده انتظامی استان از دستگیری متهمی که در پوشش خرید و فروش خودرو و اجناس، بیش از ۲۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال در شهرستان شهرکرد کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

سردار حسین امجدیان افزود: با دریافت شکایت‌های متعدد مبنی بر کلاهبرداری یک فرد در خصوص خرید خودرو و اجناس در شهرستان شهرکرد، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به متواری بودن و تحت تعقیب قرار داشتن این کلاهبردار حرفه‌ای افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با تلاش شبانه‌روزی و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی مناسب و به کارگیری تجهیزات به روز و هوشمند، در نهایت موفق به شناسایی محل اختفای متهم شدند.

رییس پلیس استان گفت: پس از هماهنگی‌های قضایی ماموران پلیس با انجام یک عملیات منسجم و هوشمندانه موفق شدند کلاهبردار متواری را در مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کنند.

امجدیان گفت: متهم در مواجهه با ادله و مستندات پلیس به چهار فقره کلاهبرداری از شهروندان که بیش از ۲۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال است، اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضایی، به شهروندان توصیه کرد: اجازه ندهند افراد سودجو و کلاهبردار با وعده‌های کذبی و یا با پیشنهاد ارائه مبالغ بیشتر از آنان کلاهبرداری کنند.