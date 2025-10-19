به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ روح الله عشیری گفت: در راستای مقابله با حمل و نگهداری سوخت و فرآورده‌های نفتی خارج از شبکه توزیع، مأموران انتظامی این فرماندهی در عملیات‌های گوناگون به ۳ دستگاه خودروی باری مشکوک و برای بررسی بیشتر آن‌ها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو‌های توقیفی مقدار ۲ هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل که به صورت غیر مجاز و خارج از شبکه قانونی توزیع را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان با اشاره ارزش سوخت کشف شده را بالغ بر ۴ میلیارد ۲۰۰ میلیون برآورد کردند، گفت: در این رابطه ۳ متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.