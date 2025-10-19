پخش زنده
امروز: -
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با تأکید بر لزوم گفتوگو با تهران، ادامه مذاکرات دیپلماتیک را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز یکشنبه در گفتوگو با روزنامه «نویه زوریشر سایتونگ» اعتراف کرد که بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر این باورند که ایران حجم قابلتوجهی از اورانیوم با غنای بالا را در مکانهای متعدد مخفی نکرده است.
گروسی مدعی شد که ممکن است مقدار کمی از این مواد به مکانهای دیگری منتقل شده باشد.
وی در عین حال ارزیابی کرد که تأسیسات هستهای ایران در اصفهان، فردو و نطنز در جریان حملات هوایی رژیم اسرائیل و آمریکا در ماه ژوئن بهشدت آسیب دیدهاند.
گروسی در ادامه درباره احتمال دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تأسیسات ایران گفت که این امر تنها زمانی میسر خواهد شد که ایران آن را در راستای منافع ملی خود تشخیص دهد.
وی بدون اشاره به تاکیدات مکرر ایران بر نفی سلاح هستهای مدعی شد: مقدار اورانیوم موجود در ایران، در صورت غنیسازی بیشتر، برای ساخت چندین سلاح اتمی کافی خواهد بود.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در عین حال گفت که نشستن طرفین دور میز مذاکره مشترک میتواند خطر دور جدید تقابل و بمبارانها را برطرف کند.
گروسی با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مبنی بر امکان دستیابی به راهحل دیپلماتیک، این سخنان را «نقطهای امیدبخش در مسیر کاهش تنشها و جلوگیری از درگیریهای بیشتر» توصیف کرد.