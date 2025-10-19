پخش زنده
استاندار خوزستان در احکامی جداگانه سرپرست چهار معاونت فرمانداری و بخشداری در استان را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان طی احکامی جداگانه سرپرست چند معاونت فرمانداری و بخشداری در استان را منصوب کرد.
بر اساس این گزارش، یکتا سعیدیزاده به عنوان سرپرست معاونت برنامهریزی و توسعه فرمانداری آبادان، حمیدرضا اکبری به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی دزپارت، عبدالله بابلینیا به عنوان سرپرست بخشداری زیدون بهبهان و سعید نصیریاصل به عنوان سرپرست معاونت فرمانداری کارون منصوب شدند.