استاندار آذربایجانغربی گفت: ایجاد تأسیسات مدرن ، احیای مجموعه چیچست، ایجاد شهربازی مدرن و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی ارومیه باید بدون تأخیر اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجانغربی با اشاره به اهمیت جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در توسعه متوازن استان، گفت: در آذربایجانغربی هم به سرمایهگذاران مادی و هم معنوی نیاز داریم و حضور مستمر سرمایهگذاران در استان، امیدآفرین و نشانهای از پویایی اقتصادی است.
رضا رحمانی در جلسه بررسی وضعیت سرمایهگذاری در شهر ارومیه، با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای سرمایهگذاری شهری، افزود: ورود سرمایههای جدید علاوه بر منابع مالی، فناوری و تکنولوژی نوین را نیز به همراه دارد.
وی همچنین با تأکید بر اینکه تعلل در پروژههای مهم شهری ارومیه بهویژه در میدان امام، چیچست و شهرچایی ظلم به شهر است، خاطرنشان کرد: تمام توان خود را برای رفع موانع سرمایهگذاری به کار خواهم گرفت و از شورای اسلامی شهر ارومیه میخواهم سریعتر موانع پیشروی سرمایهگذاران را برطرف کنند.
استاندار آذربایجانغربی به ضرورت نوسازی زیرساختها و ارتقای چهره شهری نیز اشاره کرده و افزود: تأسیسات مدرن باید برای ارومیه فراهم شود و احیای مجموعه چیچست، ایجاد شهربازی مدرن و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی از جمله اقداماتی است که باید بدون تأخیر اجرا شود.
رحمانی در پایان با اعلام اینکه دوره ما باید نقطه عطفی در تاریخ توسعه استان باشد، اضافه کرد: کوتاهی در مسیر توسعه آذربایجانغربی و شهر ارومیه، در حافظه تاریخی مردم ماندگار خواهد شد.