به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛سرهنگ مقدم گفت: ماموران انتظامی شهرستان خرمدره حین گشت زنی در محور آزادراه زنجان-قزوین به یک دستگاه خودرو وانت نیسان مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی قضایی در بازرسی دقیق از این خودرو ۳ هزار لیتر نفت سفید قاچاق و خارج از چرخه قانونی توزیع، کشف شد.

سرهنگ مقدم با بیان اینکه راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های قاچاقچیان سوخت، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.