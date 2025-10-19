پخش زنده
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۵۰۰ هزار سند تکبرگ بهصورت غیرحضوری صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه ۲۰ میلیون ملک بدون سند در کشور داریم، گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۵۰۰ هزار سند تکبرگ بهصورت غیرحضوری صادر شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مردم توصیه کرد هرچه سریعتر اسناد دفترچهای ملک خود را به تکبرگ تبدیل کنند.
قویدل همچنین درباره ثبت شرکت ها گفت: حدود ۱۷ هزار شرکت خارجی در کشور داریم که در حال فعالیت هستند.