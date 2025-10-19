دهمین نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی و تجهیزات باغبانی و نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری در اهواز گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی خوزستان گفت: این دو نمایشگاه تخصصی بیش از ۱۴۰ واحد از استان‌های خوزستان، البرز، همدان، مازندران، گیلان، مرکزی، فارس، کرمان، یزد، اصفهان، قزوین، کرمانشاه، بوشهر، آذربایجان شرقی، ارومیه و قم آخرین دستاورد‌های خود را در بخش‌های گل، گیاه، باغبانی و صنایع دستی و گردشگری در معرض دید علاقمندان قرار داده‌اند.

رحیم جلیلی افزود: ترویج فرهنگ گیاه پروری، جلب مشارکت مردمی در افزایش سرانه فضای سبز، حفظ و نگهداری از محیط زیست، حمایت از تولید کنندگان داخلی، جذب سرمایه گذاران و ایجاد موقیعت شغلی در زمینه گل، گیاه و صنایع وابسته از جمله اهداف برگزاری این دو نمایشگاه است.

وی ادامه داد: دهمین نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی و تجهیزات باغبانی و نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری تا دوم آبان ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در محل نمایشگاه‌های دائمی خوزستان واقع در میدان شهید چمران منطقه کیانپارس اهواز آماده بازدید علاقمندان است.