به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمد خوش خلقت گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر انباشت مقادیر قابل توجهی برنج ایرانی در انباری در شهر رشت، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از بررسی و تایید صحت موضوع، با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی با بیان اینکه ماموران ۴ تن برنج ایرانی احتکار شده به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را در بازرسی از این انبار کشف کردند، افزود: متهم ۵۷ ساله به مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان از شهروندان خواست در صورت مشاهده انبار‌های احتکار کالا ، مورد را به سامانه پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۰۹۶۳۰۰ گزارش دهند.