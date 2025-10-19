پخش زنده
متخصص روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: پوکی استخوان اغلب بدون علامت پیشرفت میکند و زمانی شناخته میشود که کار به شکستگی استخوان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر سلطانی با اشاره به اهمیت پیشگیری و تشخیص زودهنگام این بیماری گفت: در جامعه ما از هر سه زن بالای ۵۰ سال، یک نفر و از هر چهار مرد، یک نفر دچار درجاتی از پوکی استخوان است. این بیماری اغلب بدون علامت پیشرفت میکند و زمانی شناخته میشود که کار به شکستگی استخوان میرسد، به همین دلیل از آن به عنوان بیماری خاموش یاد میشود.
او افزود: تشخیص زودهنگام اهمیت زیادی دارد، زیرا پس از آغاز روند پوکی استخوان، درمان قطعی وجود ندارد و هدف، جلوگیری از پیشرفت بیماری است. به همین دلیل توصیه میشود زنان از سن ۵۰ سالگی و مردان از حدود ۶۰ سالگی آزمایش سنجش تراکم استخوان را انجام دهند.
سلطانی با بیان اینکه تغذیه و ورزش دو عامل اساسی در پیشگیری از پوکی استخوان هستند، تصریح کرد: اگر در دوران کودکی و نوجوانی تغذیه مناسب و فعالیت بدنی کافی وجود نداشته باشد، خطر بروز پوکی استخوان در بزرگسالی افزایش مییابد. در سنین بالاتر نیز رعایت این موارد میتواند روند بیماری را کند نماید.
او ادامه داد: سیگار و مصرف الکل از عوامل اصلی تشدید پوکی استخوان هستند و لازم است افراد از آنها پرهیز کنند. همچنین داشتن عضلات قوی نقش مهمی در محافظت از استخوانها دارد، زیرا ضعف عضلات فشار بیشتری را به استخوان وارد میکند و خطر شکستگی را بالا میبرد.
این متخصص روماتولوژی تأکید کرد: افراد بزرگسال باید حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی در هفته داشته باشند. حتی پیادهروی سریع در فضاهای سبز شهری میتواند برای حفظ سلامت استخوانها مفید باشد. البته کسانی که به پوکی استخوان پیشرفته مبتلا هستند باید از انجام حرکات سنگین خودداری کنند تا در معرض شکستگی قرار نگیرند.
سلطانی خاطرنشان ساخت: پوکی استخوان مانند ساختمانی است که در ظاهر سالم به نظر میرسد، اما تیرآهنهای ضعیفی دارد. ممکن است سالها مشکلی دیده نشود، اما در نهایت سازه فرو میریزد. به همین دلیل باید قبل از بروز حادثه، وضعیت استخوانها بررسی شود.
وی گفت: پوکی استخوان با تشخیص زودهنگام، تغذیه سالم، ورزش منظم و پرهیز از عادات نادرست قابل پیشگیری است و مراقبت از استخوانها به معنای حفظ پایههای سلامت در طول زندگی است.