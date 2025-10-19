پخش زنده
با حضور استاندار اردبیل تفاهمنامه همکاری نمایندگی گروه قطعهسازان این استان و پارس خودرو با هدف تامین بخشی از قطعات مورد نیاز آن شرکت خودروسازی امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، استاندار اردبیل، یکشنبه عصر در دیدار با مدیرعامل پارسخودرو، مدیران عامل هلدینگهای مگاموتور و سازهگستر و جمعی از شرکتهای دانشبنیان و فناور استان، با تشریح توانمندیهای صنعتی استان گفت: ظرفیتهای گستردهای در حوزه تولید کامیونت، کامیونهای سنگین، خودروهای سبک، ماشینآلات راهسازی و ساخت قطعاتی مانند لاستیک، لنت ترمز، شیشه خودرو، تجهیزات الکترونیکی، رله و انواع سنسورها در این استان وجود دارد.
مسعود امامی یگانه اظهار کرد: تولید قطعات خودرو یکی از مهمترین فرصتهای سرمایهگذاری در اردبیل بوده که زیرساختهای لازم برای رونق این صنعت فراهم است و شرکتهای دانشبنیان و فناور استان نیز محصولات قابل عرضه در بازارهای داخلی و خارجی تولید میکنند.
وی با اشاره به سیاستهای اجرایی دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد دانشبنیان افزود: تولید قطعات خودرویی با پیوست دانشبنیان از اولویتهای اصلی استان است و آمادگی همکاری با هلدینگهای بزرگ خودروسازی کشور در این زمینه وجود دارد.
بهمن حسینزاده، مدیرعامل شرکت پارسخودرو نیز در این نشست، با تأکید بر اعتماد به توانمندی شرکتهای استان اردبیل گفت: پارسخودرو آماده است در زنجیره تأمین قطعات مورد نیاز خود با این شرکتها همکاری و مشارکت کند.
در پایان این نشست، تفاهمنامهای میان پارسخودرو، استانداری اردبیل و نمایندگی گروه قطعهسازان استان به امضا رسید که بر اساس آن، بخشی از نیازهای قطعهای پارسخودرو از جمله لاستیک، تجهیزات الکترونیکی، لوازم یدکی، شیشه خودرو، لنت ترمز، چراغ، انواع باتری و سنسورها توسط شرکتهای استان اردبیل تولید و تأمین خواهد شد.
کارشناسان اقتصاد و صنعت معتقد هستند که این تفاهمنامه با ایجاد ارزش افزوده و توسعه واحدهای تولیدی، در توسعه اشتغال پایدار در استان اردبیل و به ویزه بالندگی صنعت قطعه سازی موثر خواهد بود.