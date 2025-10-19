به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، طلایی مقدم در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: همه طرح‌های دولتی باید مجوز کمیسیون ماده ۲۳ را اخذ کنند که پنج شرط دارد و یکی از آنها بحث زیست محیطی است.

وی افزود: مطالعات زیست محیطی خط دوم انتقال آب شرب به استان و اخذ مجوز محیط زیست مانده است. با پیگیری‌های بسیار خوب، بازدید مسئولان محیط زیست از طرح انجام شد و طی یک ماه و نیم آینده نظر خود را اعلام خواهند کرد تا مجوز شرط پنجم نیز اخذ شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد ادامه داد: البته کار معطل نمانده و جلسات متعددی انجام شده تا عملیات احداث خط لوله صورت گیرد.