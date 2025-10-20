به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز دوشنبه بیست و هشتم مهرماه ۱۴۰۴، بیستم و هفتم بیع الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و بیستم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز:

اذان صبح امروز ساعت ۵:۰۲ دقیقه به گوش خواهد رسید و آفتاب در ساعت ۶:٢۲ دقیقه طلوع می‌کند.

گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت: ۱۲:٠٠ به گوش می‌رسد و غروب آفتاب ساعت ٣۸: ۱۷ دقیقه خواهد بود.

نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ١٧:۵۵ دقیقه طنین انداز می‌شود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:٢٠ دقیقه است.

ذکر روز دوشنبه:

یا قاضی الحاجات (۱۰۰ مرتبه)

حدیث روز:

حضرت امام حسن عسکری (ع) می‌فرماید:

اللّه ُ هُوَ الّذِی یَتَألَّهُ إلَیْهِ عِنْدَ الحَوَائِجِ وَالشَّدائِدِ کُلُّ مَخْلُوقٍ، عِنْدَ انْقِطَاعِ الرَّجَاءِ مِنْ کُلِّ مَنْ دُونَهُ.

اللّه، هموست که هر آفریده‌ای به هنگام نیاز‌ها وسختی‌ها وامید بر کندن از هر که جز او، بدو پناه می‌برد.

بحار الانوار جلد ۳ ص ۴۱ ح ۱۶