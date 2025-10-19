به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جغتای امروز در مراسم قرعه کشی ۱۶۰ قطعه زمین در این شهرستان، گفت: برای ساخت هر واحد مسکونی، یک قطعه زمین ۳۰۰ متر مربعی در نظر گرفته شده است که کارکنان مجتمع فروکروم می‌ توانند ساختمانی با زیربنای ۱۶۰ متر مربع در آن احداث کنند.

مصطفی موحدی‌ اصل با اشاره به عملکرد موفق این شهرستان در حوزه مسکن افزود: تاکنون به ۱۱۷۷ متقاضی در جغتای وام ۴ درصدی مسکن اعطا شده است و این شهرستان پس از مشهد، رتبه دوم استان را داراست و در پیشرفت فیزیکی طرح ها و ساخت واحدهای مسکونی ویلایی، در جایگاه نخست استان قرار دارد.

حسن ابارشی، فرماندار جغتای نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از پیشرفت طرح های مسکن ملی در این شهرستان، خواستار تسریع در اجرای خدمات‌ رسانی شرکت‌ های آب، برق و گاز شد و گفت: با همت مسئولان و همراهی مردم، این مشکلات در حال رفع است.

حجت‌ الاسلام سلطانی، نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن نیز بر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی توسط کارخانجات تأکید و بیان کرد: بنیاد مسکن متعهد می‌شود در قبال کمک‌ های مسئولیت اجتماعی واحدهای تولیدی، از محل حساب ۱۰۰ امام، کمک‌ های بلاعوضی را برای تسریع در تأمین مسکن کارکنان آن واحدها اختصاص دهد.

سید خلیل منبتی، مدیرکل بنیاد مسکن خراسان رضوی نیز با اشاره به مقاوم‌ سازی این واحدهای مسکونی در برابر زلزله‌ای تا شدت ۶ ریشتر اظهار داشت: اگر متقاضیان برای مسکن‌ دار شدن یک قدم بردارند، بنیاد مسکن چندین قدم به سوی آنان پیش می‌ آید، این بنیاد همچنین برای همکاری مشارکتی با زمین‌ داران و شهرداری‌ ها آمادگی دارد.

در پایان این مراسم، مسئولان از روند پیشرفت ساخت واحدهای مسکن ملی و اقشار کم‌ درآمد بازدید کردند و از نزدیک در جریان کمبودها و اقدامات در دست انجام شرکت‌ های خدمات‌ رسان قرار گرفتند.