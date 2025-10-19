باشگاه فوتبال سامپدوریای ایتالیا با صدور بیانیه‌ای رسمی، آنجلو گرگوچی را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه سامپدوریا ایتالیا با صدور بیانیه‌ای رسمی، آنجلو گرگوچی را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرد. در این بیانیه همچنین از حضور سالواتوره فوتی به عنوان کمک‌مربی و نیکولا پوتزی به عنوان دستیار فنی در کادر فنی جدید نام برده شده است.

با این تصمیم، پرونده حضور سالواتوره فوتی در کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران بسته شد. فوتی که سابقه همکاری با ژوزه مورینیو را در کارنامه دارد، یکی از گزینه‌های اصلی دستیاری امیر قلعه‌نویی بود و حتی با سفر به دوبی، دیدار تیم ملی با تانزانیا را از نزدیک تماشا کرده بود.