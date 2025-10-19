وضعیت ایمنی معادن و محیط های کاری در نشست تخصصی کارگروه ایمنی معادن، صنایع، ساختمان و کشاورزی بردسکن مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نشست تخصصی کارگروه ایمنی معادن، صنایع، ساختمان و کشاورزی شهرستان بردسکن با حضور مسئولان اجرایی، کارشناسان ایمنی و نمایندگان دستگاه‌ های مربوطه برگزار شد.

این جلسه با هدف بررسی وضعیت ایمنی محیط‌ های کاری، پیشگیری از حوادث شغلی و هماهنگی میان نهادهای مسئول تشکیل شد.

مجتبی احمدیان، معاون برنامه‌ ریزی و امور عمرانی فرمانداری بردسکن در این جلسه با اشاره به حادثه تلخ معدن طبس، اظهار داشت: «نباید اجازه دهیم حادثه‌ ای مشابه در بردسکن رخ دهد. ایمنی در حوزه معادن خط قرمز ما است و هیچ‌ گونه اغماضی در این زمینه پذیرفته نیست.»

وی با تأکید بر لزوم تشکیل کمیته تخصصی برای نظارت بر استخرهای کشاورزی، صنایع و ساختمان‌ ها، خواستار الزام مالکان به تأمین تجهیزات ایمنی شد.

احمدیان با اشاره به سهم ۱۸۰ میلیارد تومانی حقوق دولتی معادن در شهرستان، اعلام کرد: «تنها ۱۵ درصد از این منابع به شهرستان اختصاص یافته و از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساخت‌ ها، فقط ۶ میلیارد تومان هزینه شده است که نتظار داریم این منابع به‌صورت هدفمند برای ارتقای ایمنی و توسعه شهرستان تخصیص یابد.»

حسین غلامی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بردسکن هم هدف جلسه را تبیین اهمیت ایمنی و پیشگیری از بیماری‌ های شغلی عنوان کرد.

وی با اشاره به شعار جهانی «تحول بنیادین در ایمنی با بهره‌ گیری از هوش مصنوعی»، گفت: «ایمنی و سلامتی در تعالیم اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است و جان مقدم بر نان است.»

غلامی با اشاره به فصل‌ های چهارم و یازدهم قانون کار، خواستار رعایت الزامات ایمنی توسط کارفرمایان شد و هشدار داد: «در صورت رفع نشدن نواقص ایمنی، طبق ماده ۱۰۵ قانون کار، پلمب کارگاه با دستور دادستان اجرایی خواهد شد.»

علی حسن‌ زاده، نماینده بهداشت و درمان شهرستان بردسکن هم با تأکید بر نقش آموزش در ارتقای سلامت محیط‌های کاری گفت: «آموزش، بنای کار ماست و باید در همه حوزه‌ ها نهادینه شود.»

وی بر لزوم انجام معاینات پزشکی پس از استخدام و معاینات ادواری برای کارگران تأکید کرد و افزود: «استانداردسازی محل نگهداری مواد شیمیایی و تهویه مناسب از الزامات اساسی برای پیشگیری از حوادث است.»

سرهنگ غلامرضا یونسی، جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان بردسکن نیز با اشاره به وضعیت نامناسب گواهینامه رانندگان خودروهای سنگین در معادن گفت: بسیاری از رانندگان گواهینامه پایه یک ندارند.

وی افزود: فرماندهی انتظامی آمادگی دارد آزمون گواهینامه پایه یک را در شهرستان برگزار کند اما هنوز موافقت استان اعلام نشده است.

رضا فخری، رئیس اداره آتش‌ نشانی و خدمات ایمنی شهرستان بردسکن هم با انتقاد از نبود نظارت کافی در ساخت‌ و سازهای بلندمرتبه گفت: هیچ‌ یک از ناظران نظام مهندسی در طرح های بلند به اداره آتش‌ نشانی مراجعه نکرده‌ اند که این موضوع در مواقع بحران خطرآفرین است.

وی همچنین به ضعف ایمنی در مدارس و نبود تجهیزات مقابله با مواد شیمیایی در معادن اشاره کرد.

سهراب یعقوبی، نماینده دادستان شهرستان بردسکن نیز با اشاره به تعامل دستگاه قضایی با کارگروه ایمنی گفت: در صورت رفع نسدن نواقص ایمنی، طبق ماده ۱۰۵ قانون کار، نسبت به پلمب کارگاه یا توقیف وسیله ناایمن اقدام خواهد شد و الزام به ایمنی تنها وظیفه اداره تعاون نیست بلکه همه ادارات عضو کارگروه مسئول هستند.

جواد اسماعیلی، نماینده اداره صمت بردسکن نیز با ارائه گزارشی از وضعیت ایمنی در معادن، خواستار رعایت جدی اصول ایمنی توسط پیمانکاران و گزارش‌ دهی به‌موقع حوادث شد.

در این جلسه، مقرر شد جلسات کارگروه ایمنی به‌ صورت تخصصی و منظم در ادارات عضو برگزار شود و بازدیدهای سرزده برای شناسایی و رفع مشکلات ایمنی ادامه یابد.

همچنین اعضای کارگروه از درمانگاه در حال ساخت تأمین اجتماعی بازدید کردند تا میزان رعایت دستورالعمل‌ های ایمنی و بهداشت در طرح های عمرانی بررسی شود.