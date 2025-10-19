

در ادامه هفته هشتم لیگ برتر فوتبال انگلیس و در یکی از مهمترین بازی‌های این هفته، دو تیم لیورپول و منچستریونایتد در ورزشگاه آنفیلد و با قضاوت مایکل اولیور به مصاف هم رفتند.

شروع بازی برای لیورپول فاجعه‌بار بود. هنوز سوت آغاز در گوش‌ها می‌پیچید که پاس عمقی آماد دیالو، برایان امبومو را در موقعیت قرار داد و مهاجم کامرونی با خونسردی توپ را از کنار مامارداشویلی عبور داد. گلی در دقیقه دوم، و سکوتی سنگین در آنفیلد. صحنه‌ای که با مصدومیت سر مک‌آلیستر همراه شد و خشم لیورپولی‌ها را درپی داشت.

نیمه دوم با تعویض‌های هجومی آرنه اشلوت جان تازه‌ای گرفت. ویرتز، اکی‌تیکه و جونز به زمین آمدند و فشار لیورپول بالا رفت. در یکی از همین حملات، فن‌دایک با تکلی عالی ضدحمله امبومو را متوقف کرد و در ادامه، کیه‌زا از سمت چپ توپ را به دهانه دروازه فرستاد تا خاکپو از فاصله پنج متری بالاخره گل تساوی را بزند. آنفیلد زنده شد، اما شادی زیاد دوام نداشت.

در دقیقه ۷۸، یونایتد از کرنر به گل رسید. سانتر کوتاه فرناندز ابتدا به امبومو رسید، شوت او برگشت داده شد، اما فرناندز با والی‌ای استادانه توپ را به تیر دوم فرستاد و مگوایر با ضربه سری محکم از میان مدافعان توپ را به تور دوخت.

در نهایت لیورپول با قبول سومین شکست متوالی‌اش در امتیاز ۱۵ باقی ماند و به رده چهارم سقوط کرد و منچستر هم با ۱۳ امتیاز در رده نهم قرار گرفت.

در دیگر بازی امشب تاتنهام در خانه با نتیجه ۲ - یک از آستون ویلا شکست خورد. تاتنهام با ۱۴ امتیاز در رده ششم و آستون ویلا با ۱۲ امتیاز در رده یازدهم قرار گرفتند.

در جدول آرسنال با ۱۹ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های منچسترسیتی و بورنموث با ۱۳ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.