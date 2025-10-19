امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

یک تاریخ فریب

چرا به لبخند آمریکایی‌ها و درخواست آنها برای مذاکره و صلح نمی‌شود اعتماد کرد؟
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۷- ۲۱:۴۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
ماجرای عزل مدیر فرودگاه اردبیل
ماجرای عزل مدیر فرودگاه اردبیل
۱۴۰۴-۰۷-۲۴
فلسطین را یحیی به چشم جهان آورد
فلسطین را یحیی به چشم جهان آورد
۱۴۰۴-۰۷-۲۴
مذاکره با آمریکا... دلیل؟ تجربه!
مذاکره با آمریکا... دلیل؟ تجربه!
۱۴۰۴-۰۷-۲۴
بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
بسته هنر و سینما ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
۱۴۰۴-۰۷-۲۴
خبرهای مرتبط

فریبی به نام توافق، تاریخی پر از فریبکاری آمریکا

برچسب ها: فریبکاری ، خباثت آمریکا ، دشمنی آمریکا با ایران
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 