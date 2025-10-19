به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آبادان، مدیر عامل باشگاه صنعت نفت آبادان به دلیل کسب نتایج ضعیف در لیگ دست اول فوتبال از سمت خود عزل شد.

پس از کسب نتایج ضعیف و اعتراض نسبت به عملکرد تیم فوتبال صنعت نفت آبادان هیئت مدیره این باشگاه تشکیل جلسه داد و غلامحسین گودرزی را از سمت مدیرعاملی این باشگاه برکنار کرد.

بر همین اساس سید یوسف موسوی سندرونی به عنوان سرپرست مدیرعاملی منصوب شد. موسوی پیش از این سخنگوی هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت بود.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پس از پایان هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال با ۹ امتیاز در مکان دهم جدول قرار دارد.

این تیم امروز در تبریز در مقابل تیم قعر جدولی مس سونگون نتیجه را واگذار کرد