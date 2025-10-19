تیم ملی والیبال دختران کمتر از ۱۸ سال ایران در نخستین دیدار خود در بازی‌های آسیایی جوانان، موفق به شکست قطر شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان به میزبانی بحرین برگزار می‌شود و مسابقات والیبال دختران از ۲۷ مهر یعنی سه روز زودتر از مراسم افتتاحیه رسمی آغاز شد و تا هفتم آبان با برگزاری ۳۵ دیدار پیگیری می‌شود.

تیم والیبال کمتر از ۱۸ سال دختر ایران یکی از ۱۲ تیم شرکت کننده در این بازی‌ها است که با تیم‌های بحرین (میزبان) و قطر در گروه نخست مقدماتی همگروه است.

مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در دو سالن الرفاع شهر ورزشی عیسی برگزار می‌شود و تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر ایران از ساعت ۲۰ امروز (یکشنبه ۲۷ مهر) در نخستین مسابقه خود در مرحله مقدماتی به مصاف قطر رفت.

شاگردان لی دو هی در این مسابقه سه بر صفر و با امتیاز‌های (۲۵ بر ۶، ۲۵ بر ۴ و ۲۵ بر ۶) به پیروزی رسیدند تا در نخستین گام فاتح میدان شوند.

تیم والیبال کمتر از ۱۸ سال دختر ایران از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه دوشنبه ۲۸ مهر در دومین مسابقه خود به مصاف بحرین میزبان این بازی‌ها می‌رود.

آیدا ولی نژاد، معصومه قدمی طبقدهی، هستی واحدی، لعیا افزونی، یلدا جعفری، یسنا آهنکوب رو، مبینا کریمی، آیدا باقرنیا، ستایش سادات حسینی، نگار حسینی، نگار عباسی و النا همایونی راد بازیکنان تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر در مسابقات بحرین هستند.

لی دو هی به عنوان سرمربی، مژگان حسن زاده (سرپرست)، سرگل علیزاده (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و راضیه دوستی (آنالیزور) کادر فنی تیم کمتر از ۱۸ سال دختر هستند.

مسابقات والیبال پسران بازی‌های آسیایی جوانان از امروز آغاز شد که شاگردان عادل غلامی استراحت داشتند و فردا در نخستین دیدار خود به مصاف چین می‌روند که این دیدار از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه به وقت تهران شروع خواهد شد.