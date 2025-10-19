پخش زنده
تیم کبدی جوانان پسر ایران در نخستین روز بازیهای آسیایی جوانان در دومین بازی خود مقابل بنگلادش نتیجه را واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز بازیهای آسیایی جوانان در بحرین تیم کبدی جوانان پسر کشورمان در دومین بازی خود ۵۵_ ۴۸ به بنگلادش باخت.
تیم پسران کبدی کشورمان که صبح امروز تایلند را با نتیجه ۷۲_ ۲۹ شکست داده بودند، ظهر فردا به مصاف پاکستان میروند.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در منامه بحرین برگزار میشود و تیمهای کبدی (دختر و پسر) کشورمان برای نخستین بار در این رقابتها شرکت میکنند.