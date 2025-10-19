۴۱ هزار کیلومتر از خطوط انتقال گاز منطقه چهار کشور، در نیمه نخست امسال مورد بازدید و پایش قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر منطقه چهار عملیات انتقال گاز کشور گفت: در ۶ ماهه نخست امسال دستکم ۴۱ هزار کیلومتر از خطوط این منطقه توسط واحد حریم عملیات انتقال گاز مورد پایش قرار گرفت که به طور متوسط هر خط لوله، حدود هفت بار بازدید شده است.

احمد امتحانی افزود: این بازدیدها منجر به صدور ۹۳ مورد اخطاریه کتبی به متجاوزان حریم خطوط لوله و ۳۰ مورد رفع تجاوز شده است.

وی اضافه کرد: بیشترین بازدیدها در مجاورت شهرها و روستاهای نزدیک خطوط لوله که احتمال ساخت و ساز و تجاوزات به حریم وجود داشته، صورت گرفته است.

مدیر منطقه چهار عملیات انتقال گاز کشور ادامه داد: در مناطق بیابانی نیز بنا به ضرورت و تشخیص رئیس واحد مربوطه بازدیدها انجام می‌شود.

امتحانی اظهار کرد: تجاوز به حریم خطوط لوله یک دغدغه مشترک و قابل تعمیم بین تمام مناطق عملیاتی است که این منطقه نیز از آن بی‌ نصیب نیست.

منطقه چهار عملیات انتقال گاز ایران به عنوان بزرگترین منطقه عملیاتی شرکت انتقال گاز کشور، با دارا بودن بیش از ۶ هزار کیلومتر خطوط لوله فشار قوی گاز مسئولیت انتقال ایمن و پایدار گاز طبیعی در شمال‌ شرق کشور و در محدوده استان‌ های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و بخش‌ هایی از سمنان را بر عهده دارد.