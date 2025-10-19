پخش زنده
تیم بسکتبال کاله مازندران دوشنبه ۲۸ مهرماه از ساعت ۱۸ در سالن پیامبر اعظم آمل، در یکی از حساس ترین بازیهای هفته چهارم لیگ برتر، میزبان تیم شهرداری گرگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته چهارم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور درحالی عصر دوشنبه درشهرهای مختلف کشور برگزار میشود که تیم کاله مازندران در یکی از حساسترین بازی این هفته دربازی خانگی ودرجدال همسایههای شمالی لیگ میزبان تیم شهرداری گرگان است.
دیدارحساس دو تیم کاله مازندران و شهرداری گرگان از ساعت ۱۸ عصر دوشنبه ۲۸ مهر در سالن ورزشی پیامبراعظم آمل برگزار میشود.
دو تیم درحالی درآخرین بازی هفته چهارم درآمل به مصاف هم خواهند رفت که تا پایان هفته سوم این رقابتها تیمهای شهرداری گرگان وکاله مازندران هر کدام با قبول یک شکست و دو پیروزی با امتیاز مشترک ۵ به ترتیب در ردههای دوم وچهارم جدول رده بندی این مسابقات قرار دارند.
کالهایها با سرمربیگری «فرزاد کوهیان» پس ازباخت خانگی درشروع لیگ برابر میهمانش استقلال تهران، در دو بازی بعدی بیرون ازخانه را به ترتیب برابر تیمهای گلنور اصفهان وطبیعت اسلام شهر صاحب پیروزی شدند و حالا برای کسب سومین برد متوالی خود دراین فصل لحظه شماری میکنند.
تقابلهای کاله و شهرداری گرگان در چندسال گذشته لیگ برتر بسکتبال به دلیل مدعی بودن هر ۲ تیم همواره جذابیتهای خاص خود را داشته و در برخی موارد نیز به بازیهای بسیار پرهیجان و پرامتیاز تبدیل شده است.
کاله و شهرداری در فصل گذشته رقابتها رقابتی نزدیک و شانهبهشانه با هم داشتند و در طول فصل همواره رتبه اول جدول مرحله مقدماتی در اختیار این ۲ تیم بود.
تنها نماینده مازندران دراین رقابتها که درسالهای اخیر با حمایت پرشور هواداران خود دربازی خانگی، موج جدیدی از علاقمندی به این رشته پرطرفداری تیمی پس از والیبال درشهرالمپیکیهای آمل ایجاد کردند، امیدوارهستند تا درمقایسه یکی از تیمهای پرافتخار لیگ، نخستین پیروزی خانگی این فصل را درآمل جشن بگیرند.
پیروز جدال حساس دو تیم کاله و شهرداری، درجدول رده بندی مسابقات ۷ امتیازی خواهد شد و موقعیت خود را درجمع تیمهای بالا جدول با ۷ امتیاز درجمع تیمهای بالای جدولی لیگ قرار خواهد گرفت.
شکست بازی هفته چهارم برای هریک از دو تیم کاله ویا شهرداری گرگان، وضعیت جایگاه جدولی این دو تیم را با توجه به بازیهای همزمان دیگر دراین هفته دچار تغییرات خواهد کرد.
درهمین حال مربی تیم کاله مازندران به شرایط تیمش پیش از رویارویی با تیم شهرداری گرگان به خبرنگار ایسنا گفت: خوشبختانه شرایط تیم بعد از کسب دو پیروزی متوالی برابر تیمهای گل نور اصفهان و طبیعت تهران، بهتر شده است و به وضعیت هماهنگی تیمی خوبی نیز رسیدیم.
محمدرضا قربانی افزود: شکست خانگی هفته اول لیگ برتر تیم استقلال تهران یک شوک به تیم کاله بوده و خوشبختانه با برطرف کردن نقصهای این مسابقه، و هماهنگی ونظم تیمی که دربازیهای بعدی شکل گرفت، منجر به پیروزی وامتیازگیری تیم کاله شد.
وی افزود: دراین فصل بازیکنان خوب و با کیفیتی داریم و قطعا با تمرینات بهترو هماهنگیها وشناختی که ازتیم شهرداری گرگان داریم در طول هفته با انالیز مسابقههای قبلی این تیم، با ترکیب ونمایش خوبی برابر این تیم مدعی ظاهرخواهیم شد.
مربی تیم کاله مازندران با اشاره به اینکه امسال تیم کاله با قرعه سخت حریفان مدعی دربازیهای ابتدایی لیگ مواجه شده است، تصریح کرد، بعد از بازی ابتدایی با تیمهای استقلال تهران، گلنوراصفهان و طبیعت تهران با شهرداری گرگان و صنعت نفت آبادان، بازی داریم که هرکدام از این تیمها پرمهره و مدعی بالای جدول و حتی جام هستند.
قربانی درعین حال از هواداران پرشور آملی نیز درخواست کرد همانند بازیهای گذشته تیم کاله را دربازیهای خانگی حمایت کنند تا با انگیزه بیشتری بازیکنان بتوانند مقابل حریفان پیروزی کسب کنند.