به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عادل خزاییپور، مالک حقوقی و شهردار نوشهر، به علت کسب نتایج ضعیف و نارضایتی شدید هواداران، با کیانوش رحمتی و کادر فنی باشگاه شهرداری نوشهر قطع همکاری نمود.
بر این اساس، تیم فوتبال شهرداری نوشهر از روز سهشنبه تمرینات خود را به طور موقت زیر نظر بهاءالدین فخریپناهی ادامه خواهد داد.
این تصمیم در پی عملکرد ضعیف تیم شهرداری نوشهر در لیگ دسته یک فوتبال اتخاذ شده است. این تیم که در رده پانزدهم جدول رقابتها با ۵ امتیاز قرار دارد، نتوانسته است رضایت هواداران و مسئولان باشگاه را جلب کند.
شهردار نوشهر در بیانیهای تأکید کرد: «هواداران صاحبان اصلی باشگاه هستند و ما نمیتوانیم نسبت به نارضایتی آنان از روند کسب امتیاز در فصل جاری بیتفاوت باشیم.»
این تغییر کادر فنی بلافاصله پس از بازی اخیر تیم شهرداری نوشهر انجام شده و انتظار میرود با این تصمیم، روند نتایج تیم در ادامه فصل بهبود یابد.