برانکو ایوانکوویچ که بار دیگر نامش بهعنوان گزینه هدایت پرسپولیس مطرح شده، به این موضوع واکنش نشان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برانکو با اشاره به تماس باشگاه و مذاکره با مدیر آینده پرسپولیس گفت: با آقای اینانلو امروز صحبت کردم که فکر میکنم مدیرعامل بعدی پرسپولیس باشند و به او توضیح دادم که در موقعیت دشواری هستم و ترجیح میدهم در تیمهای ملی به کار مشغول باشم؛ بنابراین در حال حاضر نمیتوانم به پرسپولیس ملحق شوم.
برانکو افزود: در حال فکر و نهایی کردن یک تصمیم مهم در زندگیام هستم؛ اینکه آیا میخواهم به مربیگری ادامه بدهم یا نه. همانطور که گفتم، فعلاً ترجیحم کار در تیم ملی است، شاید هم متوقف کردن این حرفه که سالها در آن حضور داشتهام.