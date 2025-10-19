استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
سمنها پلی میان دولت و جامعه هستند
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش سازمانهای مردمنهاد در توسعه استان گفت:سمنها نهادهای نظم خودجوش جامعهاند که از دل مردم برمیخیزند و با تبدیل نیازها و خواستههای مردم به سیاستهای اجرایی پلی میان دولت و جامعه ایجاد میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در همایش تجلیل از فعالان سازمانهای مردم نهاد استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: دولتها باید نقش تسهیلگر و هماهنگکننده سازمانهای مردمنهاد را داشته باشند. نظم واقعی جامعه نه با دستور و مجوز بلکه با همکاری داوطلبانه و احساس مسئولیت اجتماعی شکل میگیرد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مبانی فکری خیرخواهی گفت:نخستین مبنای خیرخواهی فضیلت دانایی است دانایی مرزی ندارد و انسانها میتوانند تا بینهایت در مسیر دانستن و خردورزی گام بردارند. دومین مبنا، آزادی است آزادی که چهره عقلانی آن احساس مسئولیت اجتماعی است و اگر از این احساس جدا شود به خودخواهی منجر میشود.
سرمست با بیان اینکه خیرین و فعالان اجتماعی سهامداران واقعی سرمایه اجتماعی هستند افزود: نابترین عرصههای مشارکت اجتماعی از نیت خیرین و نیکوکاران برمیخیزد. خیرین در حقیقت سازندگان اعتماد عمومی و بنیانگذاران همبستگی اجتماعیاند.
وی با اشاره به ریشه تاریخی نیکوکاری در آذربایجان گفت: از مدارس وقفی تا بیمارستانهای خیرساز آذربایجان همواره مهد انسانهای نیک اندیشی بوده است که از حاج کریم مردانیآذر تا حاج یعقوب صادق نوبری، آثار ماندگارشان در آموزش و سلامت استان به یادگار مانده است. کار بزرگ خیرین بذرپاشی برای توسعه استان بوده است.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه خیرخواهی امروز صرفاً یک حرکت احساسی نیست خاطرنشان کرد: در دوران جدید، نیکوکاری به نوعی مدیریت اجتماعی آگاهانه تبدیل شده است خیرین امروز نیت نیک را با فناوری، شفافیت و هوشمندی پیوند میزنند و همین سرمایه پشتوانه حکمرانی داناییمحور است.
سرمست افزود: ثمره خیرخواهیهای امروز ارتقای سرمایه اجتماعی، اعتمادسازی، توانمندسازی سمنها و افزایش نشاط و رضایت عمومی است. خیرین با کارهای کوچک و بزرگ خود مکمل نقش دولت در توسعه استان هستند و ما به تجلیل از آنان نیازمندیم چرا که حضورشان تکیهگاه واقعی دولت و جامعه است.
گفتنی است در این همایش استاندار آذربایجان شرقی از ۱۶ خیر و سازمان مردمنهاد استان از جمله حاجکریم مردانی آذر، جمعیت خیریه نوبر، موسسه خیریه امدادگران عاشورا، انجمن حمایت از بیماران سرطان پستان، انجمن حمایت از کودکان سرطانی استان، انجمن حمایت از بیماران سکته مغزی، موسسه خیریه نور همای رحمت، انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطان پژواک، انجمن همیاران دانشآموزان و دانشجویان و فارغالتحصیلان استثنایی استان، موسسه مهد قرآن، مجمع میراثیاران گردشگری، موسسه نسیم رحمت زندگی، موسسه خیریه نوید آرامش بیهمتا، موسسه حمایت از کودکان مستعد تبریز، موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز و موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تجلیل کرد.