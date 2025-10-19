داوران عمانی، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و الوحدات اردن را در لیگ قهرمان آسیا ۲ قضاوت خواهند کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ای اف سی تیم داوری مصاف استقلال و الوحدات اردن را به شرح زیر اعلام شد:

داور وسط: قاسم مطر علی الحاتمی از عمان

کمک اول: ناصر سلیم عبدالله از عمان

کمک دوم: حامد طالب سیف از عمان

داور چهارم: سلیم سعید حمید المجرفی از عمان

ناظر داور: نجاح رهام راشد از عراق

تیم فوتبال استقلال تهران چهارشنبه در دیدار سوم خود در لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف تیم اردنی الوحدات می‌رود.