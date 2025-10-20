به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای مجتبی امانی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، موضوع نقض آتش بس و تداوم حملات رژیم صهیونی به غزه و لبنان را بررسی کرد و به پرسش‌ها در این باره پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:

سوال: منابع فلسطینی امروز از حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به بیش از ۲۰ نقطه از مناطق مختلف غزه خبر دادند که در این حملات صهیونیست‌ها دست کم ۱۵ نفر را به شهادت رساندند و گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به ادعای نقض آتش بس بعد از حادثه رفح بیانیه‌ای را صادر و اعلام کرد ما هیچ اطلاعی از حوادث یا درگیری‌هایی که در منطقه رفح رخ می‌دهد نداریم، قسام دلیل این بی‌اطلاعی را مناطق قرمز توصیف کرده که از زمان از سرگیری جنگ علیه غزه در مارس سال جاری یعنی اواخر اسفند ماه سال گذشته تحت کنترل رژیم صهیونیستی بوده و ارتباط با نیرو‌های باقی مانده از مقاومت در آن مناطق قطع شده است. همزمان در این سوی این مخاصمه دو وزیر رژیم صهیونیستی امروز خواهان از سرگیری جنگ در نوار غزه شدند شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که سطوح سیاسی این رژیم با توصیه ارتش مبنی بر توقف کامل ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه تا اطلاع ثانوی موافقت کردند این شبکه اعلام کردند که مقام‌های سیاسی این رژیم تصمیم به بستن تمامی گذرگاه‌های منتهی به نوار غزه گرفتند، این آخرین خبر‌هایی است که تقریباً از امروز در رسانه‌های مختلف منتشر شده پیرامون تحولات غزه و منطقه، ما در برنامه امشب میزبان آقای دکتر امانی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در لبنان هستیم و تحلیلی خواهیم داشت بر آخرین تحولاتی که در منطقه در حال وقوع است، آقای امانی تهاجمی که امروز رژیم صهیونیستی مجدد مرتکب شد آیا فکر می‌کنید این حملاتی که امروز اتفاق افتاد باید این را به عنوان پایان آتش بس و توافقی که انجام شد دانست یا به صورت مقطعی است؟

امانی: اولین موضوع مرتبط با این قضیه این است که رژیم صهیونیستی در طول تاریخش به تعهدات خودش هیچ گونه التزامی نداشته و آنها را نقض می‌کرده است منتها غالباً اینها را با محاسباتی انجام می‌داده چنانکه در لبنان هم همین وضعیت است تحت یک سقفی انجام می‌دهد این سقف این است که دوباره به جنگ کشیده نشود و عملیات محدود انجام می‌دهد این عملیات محدود در لبنان، چون سابقه دارد تقریباً یک سال الان در آن حالت است حزب‌الله لبنان بر اساس توافقی که شده و پنج سازمان و حکومت یعنی ارتش لبنان، حکومت لبنان، نیرو‌های سازمان ملل و آمریکا و فرانسه این را ضمانت کردند تلاش می‌کند که از آنها مطالبه کند که چرا آنها که ضامن آتش بس هستند چرا این کار انجام نمی‌شود یا در مورد نقاط اشغال شده‌ای که اسرائیل بعد از آتش بس آنها را اشغال کرد، ما در غزه ابتدای راه هستیم شاید رژیم صهیونیستی می‌خواهد همین الگو را داشته باشد این الگو به معنای هدف قرار دادن است و عملیات زیر یک سقف معینی است که دوباره به جنگ کشیده نشود یکی از چیز‌هایی که می‌تواند این موضوع را تغییر بدهد یعنی سقف تحمل حماس و گروه‌های مبارز در آنجا را ببرد و آنها نتوانند مقابله به مثل کنند این است که یمن حملات خودش را به گونه‌ای متوقف کرده در پاسخ به اینکه آتش بس شده است چه بسا اگر اینها افزایش پیدا کند و رژیم صهیونیستی هم به نظر من نمی‌خواهد از آن سقف فراتر برود آنها هم وارد عملیات می‌شوند در مجموع رژیم صهیونیستی می‌داند که اگر آتش را متوقف کند به معنای این است که آن اختلافات داخلی در درون رژیم به گونه‌ای به سمت تغییر دولت پیش می‌رود و دو وزیر تندروی اسموتریچ و بن گویر کابینه همواره تهدید کردند و نتانیاهو تلاش می‌کند با این نقض آتش بس به گونه‌ای آنها را هم راضی نگه دارد، شرایط در هر حال پیچیده است آنچه که مهم است توقف آتش به طور کامل از سوی رژیم صهیونیستی موجب شعله ور شدن مسائل داخلی رژیم هم می‌شود و یکی از عواملی است که نتانیاهو سعی کرده یک مقدار محدود به طوری که آن دو وزیر را راضی کند و از طرفی موجب عکس‌العمل شدید حزب الله یا خود حماس و نیرو‌هایی که آمدند پشتیبانی کنند از حماس نشود ما الان چنین وضعیتی را می‌بینیم.

سوال: یعنی منظورتان این است که الان رژیم هم به دنبال اینکه آن توافق کامل از بین برود نیست.

امانی: گفته می‌شود که رژیم اگر آن جنازه‌ها و گروگان‌های خودش را تمام کند و موضوع تمام بشود دوباره به سمت این هدف می‌رود که حماس را از بین ببرد این را چند بار انجام داده خود این عملیات هم که می‌کند خلاف حرف‌های اولیه نتانیاهو است و از طریق این دو وزیر هم همیشه مورد انتقاد است که تو بالاخره آن چیزی که گفتی حماس از بین برود و گروگان‌ها با جنگ آزاد بشوند این دو اتفاق نیفتاد مجبور شدی مذاکره کنی و زندانیان زیادی را از فلسطینی‌ها آزاد کنی و در هر حال وضعیت، وضعیتی است که خیلی نمی‌شود راجع به آینده این موضوع قضاوت کرد. اسرائیل در توافقی که انجام داده مطالبی را آورده که بحث‌های مربوط به کنار رفتن یا تشکیل دولتی به نام دولت غربی یا دولتی که خارج از حیطه فلسطینی‌ها باشد حاکم آمریکایی یا از این گونه صحبت‌ها شده که حماس هیچ کدام از آنها را قبول نکرده حماس صرفاً آتش بس و توقف حملات در قبال تبادل زندانیان و باز کردن گذرگاه‌ها برای ورود کالا و شروع بازسازی این سه موضوع را قبول کرده و بر اساس آن عمل کرده است، اگر رژیم صهیونیستی بخواهد مجدد حمله کند چیزی عایدش نمی‌شود منتها شاید آن فضای داخلی را بتواند نتانیاهو از این طریق یک مقدار کنترل کند.

سوال: شبکه ۱۲ رژیم اعلام کرده که سطوح سیاسی این رژیم با توصیه ارتش مبنی بر توقف کامل ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه تا اطلاع ثانوی موافقت کردند یعنی به نظر می‌رسد آن بخشی از توافق که ورود کمک‌های بشردوستانه است دارد قطع می‌شود و امروز صحبت از این بود که نتانیاهو در جلسه‌ای که داشتند طراحی جدیدی را برای حملات مجدد دارند انجام می‌دهند حتی اسم جنگ احیا را مجدد تکرار کرد و پیشنهاد داد این نامگذاری اتفاق بیفتد، به نظر می‌رسد آنها در تدارک جنگ دیگری هستند ولی شما معتقدید تا یک آستانه این را می‌برند که به درگیری ادامه‌دار نکشد و در عین حال مخاصمه هم پایان پیدا نکند.

امانی: تصور من این است که پایان مخاصمه یعنی نابودی نتانیاهو، افزایش درگیری به معنای گسترش جنگ، رژیم صهیونیستی تحملی را هم ندارد، اما از سوی دیگر بالاخره الان شما با یک رژیم مضطر در راس آن نتانیاهو و رژیمی که هیچ سقف و هیچ چهارچوبی برای اقدامات خودش قائل نیست، چون بالاخره در هر جنگی قواعدی بر آن جنگ حاکم است و این تمام قواعد را شکانده یک تحلیل این است که ممکن است عملیات جدید یا به شکل جدیدی سوای آن چیز‌هایی که تا الان دیده شده است از جنایت جنگی و بمباران وحشتناک انجام بدهد برای تحلیل منطقی الان این است که رژیم برای اینکه میانه این مسیر این است که حملات محدودی را ادامه بدهد.

سوال: الان دو چالش جدی دارد یعنی بعد از آتش بس یکی تحویل جنازه‌ها است که حماس می‌گوید من باید امکاناتی داشته باشم که از زیر آوار بتوانم آنها را شناسایی کنم و بیرون بکشم و یکی هم بحث خلع سلاح حالا نکته اینجا است که تا پیش از این صحبت از نابودی حماس بود الان یک پله پایین‌تر آمده‌اند روی خلع سلاح ولی باز هم هنوز موفق نشدند با همه چالش‌هایی که اشاره کردیم فکر می‌کنید آتش بس وارد مراحل بعدش و تصمیم گیری راجع به نحوه اداره غزه و مسائل این چنینی خواهد شد یا امکان دارد همین جا متوقف بشود؟

امانی: ببینید وضعیت درونی و خود وضعیت نتانیاهو وضعیتی است که بالاخره تحت فشار‌های مختلفی از این طرف و آن طرف هست چه از سوی آمریکایی‌ها از بابت عدم گسترشش بر اساس ادعایی که ترامپ می‌کند من همه جنگ‌ها را پایان دادم و چه از باب عدم تحمل و تاب آوری داخلی خود رژیم صهیونیستی بابت شروع یک جنگ جدید باعث می‌شود اینها به طور منطقی رژیم دوباره یک درگیری جدید را دنبال نکند، بحث خلع سلاح حماس یک فرضیه بسیار دست نیافتنی است که آنها این را دنبال می‌کنند که مثلاً حماس را خلع سلاح کنند حماس از ابتدا قبول کرده بود که مشارکتی در حکومت نخواهد داشت و این را به آراء مردم یا توافق‌هایی که انجام می‌شود ولی نه به معنای تسلیم سلاح و نه به معنای اینکه حماس را منحل اعلام کنند یا خارج بشوند یا آن طرح‌هایی که بوده تا به حال از این نوع طرح‌ها ده‌ها با رژیم داده و خیلی از آنها انجام نشده و خیلی از تجربه‌هایی که در این دو سال رژیم کرده نمی‌گویم همه اش با شکست ولی با موفقیتی که مورد نظر رژیم صهیونیستی بوده مواجه نشده رژیم صهیونیستی سه عنصر را در همه درگیری‌هایش در نظر می‌گیرد در جنگ‌هایش می‌گوید اولاً من باید اطلاعات کافی و تمام عیار داشته باشم یک ضربه برق آسا بزنم و بعد از آن بتوانم سلطه خودم را حفظ کنم همه اینها دچار اخلال شد یعنی مثلاً تصور رژیم صهیونیستی در لبنان این بود که با زدن پیجر‌ها و شهادت سید و اینها جزو اطلاعات قوی که داشت و این را اعمال کرد بعد دید نه اینطور نیست که با این ضربه تمام ارکان حزب الله از بین بروند همین را هم در حماس و در غزه دنبال کرد در آن شش جهت دیگری که باقی بود یعنی کرانه، یمن، عراق، سوریه و حتی ایران، قطر اینها که انجام داد این موازنه به هم خورد یعنی رژیم یا نتوانست در روز چهارم جنگ رژیم تصور می‌کرد در جنگ ایران کاملا به هدفش می‌رسد آن اطلاعات کامل و ضربه نهایی، خوب نشد، در قطر تصورش این بود که اطلاعات کامل دارد ولی اتفاق نیفتاد ضربه قطعی که به تعبیری می‌زنم که دیگر کمر راست نکنند و تمام شود و بعد از آن هم سیطره دارد در جنگ‌های ۱۹۶۷ این کار را با اردن، مصر، و سوریه انجام داد و قرارداد ۱۹۷۴ که آرامش برقرار بشود بین سوریه و اسرائیل این هم تابع همان بود، قرارداد کمپ دیوید هم همان بود آمد ضربه را زد در اردن هم همینطور بود مناطقی که در ۱۹۶۷ اشغال کرد تا به حال حفظ کرده جز سینا که مربوط به عملیات بعد از آن بود و توافقی که انجام شد که باز هم الان سینا همان قصه منطقه خالی از سلاحی است که رژیم در سویدا و در درعا هم دارد دنبال می‌کند این چیزی که اسرائیل دنبالش بود خیلی پیش نرفته الان با ۸ جهت در منطقه درگیر است که این خودش علامت شکست است که تو نتوانستی بحرانت را به گونه‌ای اداره کنی که مجبور نشوی با هشت جهت بجنگی.

سوال: بعضی‌ها می‌گویند این از جهت قدرت و توانایی است که جبهه‌های مختلف را باز کرده است.

امانی: بله. تنها جایی که رژیم توانست این را اثبات کند سوریه بود رفت و زد و مسلط هم است و هیچ مقاومتی از داخل سوریه نیست ولی در هیچ کدام از این هفت جبهه دیگر نه غزه آرام است، نه کرانه آرام است، نه ایران دست از آرمان‌ها و اهداف خودش برداشته، نه عراقی‌ها و حشد تلشعبی که مقابله می‌کردند این‌ها چیز‌هایی است که گفته می‌شود، در لبنان هم عرض کردم، در قطر هم عملیاتی که انجام داد به آن چیز که می‌خواست نرسید یعنی رژیم می‌گوید من می‌روم می‌زنم در ۱۹۶۷ همه این کار‌ها را کرد در جا‌های دیگر هم یعنی عملیات گروگان گیری اش یا رهایی گروگانش گفته رفتم درست زدم گرفتم کار را ختم کردم دیگر هم آن طرف آمده معذرت خواهی کرده، رژیم این را دنبال می‌کند در هیچ کدام از این ۸ تا جز سوریه که حالا به صورت چیزی است که به ظاهر موقتی می‌آید یعنی او الان مسلط شده بر آنها رفت و هر موقع آنها به تعبیر صهیونیست‌ها دست از پا خطا کنند می‌رود آنها را مورد هدف قرار می‌دهد این چیزی است که واضح است بنابراین با وجود این همه دشمن مشخص است که رژیم نتوانسته آن الگوی خودش را اجرا کند متکی بر آن سه عامل و هی مجبور شده عملیات جدید کند تا شاید آن افتضاح قبلی را بپوشاند، آمد در ایران روز چهارم می‌خواست کار را تمام کند نشد عملیات بزرگی هم تدارک دیده بود نشد الان حزب الله هم مراسم و برنامه و اینکه اصرار بر داشتن سلاح اینها در درون لبنان است کرانه آرام نشده، غزه همچنان در حال مذاکره هستند درباره همین‌ها و یمن هم که به صورت یک جانبه خود انصارالله اعلام کرد که، چون حماس توافق را پذیرفته و ما هم برای حمایت از حماس این کار را می‌کردیم ما هم دست نگه می‌داریم و کاری انجام نمی‌دهیم یعنی ابتکار عمل و قدرت اطلاعاتی و آن سیطره بعد از جنگ هیچ کدام از اینها محقق نشده و واضحات جنگ است.

سوال: دو تحلیل شاید در صحبت‌هایی که معمولاً شاید بعضی از کارشناسان مطرح می‌کنند حکایت از این می‌کند که این جنگ مجدد شروع خواهد شد، یکی اینکه برخی معتقدند رژیم به دنبال این بود که اسرای خودش را آزاد کند و آن فشاری که از داخل به او وارد می‌کنند را شارعش را خالی کند و مثلاً کار حماس را بدون هیچ ملاحظه‌ای تمام کند تا پیش از این شاید وجود اسرا یک مقدار برای او ملاحظه ایجاد می‌کرد دوم اینکه می‌گفتند رژیم تا پیش از این با هیچ توافق آتش‌بسی موافقت نمی‌کرد دلیل اینکه با این توافق آتش بس یعنی طرح ترامپ موافقت کرد این بود که تصور و تحلیلشان این بود که حماس موافقتش را اعلام نمی‌کند و آنها برای اینکه به دنیا اعلام کنند که ما صلح طلب هستیم و حماس دنبال مخاصمه است، کنار آمریکایی‌ها ایستادند ولی رفتار حماس آنها را در یک شوکی قرار داد و آنها متعجب بودند از اینکه چطور شد حماس این توافق را پذیرفت و، چون قبلاً موافقتشان را اعلام کرده بودند عملاً نمی‌توانستند در آن مرحله زیرش بزنند، اما حالا به بهانه‌های مختلف که مثلاً وضعیت جنازه‌ها اینطور است، خلع سلاح باید اتفاق بیفتد به دنبال نوعی بهانه هستند که مجدد جنگ را آغاز کنند، چون از اساس آنها دنبال توافق آتش بس هم نبودند شرایط برایشان این گونه پیش آمد این دو دلیل را به نظر شما می‌شود به دلیلی که احتمالاً، چون شما معتقد هستید که جنگ آنطور که پیش از این وجود داشت دیگر ادامه پیدا نخواهد کرد تا آستانه پیش می‌رود صرفاً برای اینکه مخاصمه وجود داشته باشد که مثلاً داخلی‌ها راضی بشوند و عملاً آن پایان حملات سیاسی نتانیاهو که می‌گفتند بعد از جنگ اتفاق می‌افتد آن رخ ندهد آیا این دو دلیل

امانی: یک مطلب این است که آیا نتانیاهو دنبال آزاد کردن اسرایش بود؟ این محل تردید است که آیا با گرفتن اسرا می‌گوید دیگر تمام شد و می‌تواند یا جنگ نکند یا اینکه حملات خودش را برای هدف دوم که نابودی حماس بود انجام بدهد، از نظر حماس توافقی که با رژیم می‌کند اصل توافق یعنی اینکه نتانیاهو به هدف خودش نرسیده در توافق چندین عنصر مهم وجود داشت یکی تبادل اسرا بود یعنی آنچنان که شهروندان رژیم را آزاد کند در مقابل زندانیان خودش را داشته باشد تعدادی از آنها در طول تقریباً ۲ سال کشته شدند چه بر اثر بمباران‌ها و چه بر اثر حوادث مختلفی که رخ می‌داد مریضی‌ها و اینها ضمن اینکه تعداد زیادی از کشته‌های رژیم صهیونیستی که در داخل غزه کشته شدند جنازه‌هایشان قابل دستیابی نیست همه اینها یک پروسه طولانی مدت را در برابر رژیم ایجاد کرده است، اما اینکه آیا اینها فرض می‌کنیم تمام شد آیا رژیم می‌خواهد با این ۸ محور چه کار کند این ۸ محور یک زمانی در شرایطی با هم همه این کار را انجام می‌دادند و هیچ کدام اقدامات خودشان را متوقف نکرده بودند خوب بخواهد گسترش بدهد منجر می‌شود به دخالت دیگر اجزا مثل آن زمان که بالاخره هم از عراق موشک می‌آمد هم از یمن و هم کرانه فعال شده بود و هم جمهوری اسلامی حمایت‌های خودش را داشت، در آن زمان سوریه هم در زمان آقای بشار اسد کمک‌هایی هم از آنجا انجام می‌شد الان اینها تغییر کند و هیچ اتفاقی نیفتد این به معنی نابودی رژیم است یعنی همین الان اگر توقف را به هر دلیلی این هشت طرف بگویند ما دیگر کاری نداریم اسرائیل هم کاری نداشته باشد نه موشکی نه گلوله‌ای نه حملاتی هیچ چیزی انجام نشود شما فکر می‌کنید وضع داخلی رژیم صهیونیستی چه می‌شود مانند مجموعه‌ای که تحت فشار بوده منجر می‌شود از داخل از چه نظر بالاخره اینها می‌دانند که ببینید اگر نتانیاهو نتواند آن الگویی که روی سوریه در آورد لاغر روی دو سه تا از این کشور‌ها پیاده کنند این به معنای این است که موجودیت رژیم در آینده از بین می‌رود من مثال واضح را از غزه عرض کنم، فرض کنید توافق شد هیچ کدام هم با هم کاری ندارند واقعاً صهیونیست‌ها می‌خواهند با این ۲ میلیون جمعیتی که ۲ سال بر سر آنها انواع و اقسام جنایت‌ها را انجام دادند از گرسنگی دادن ، از شکنجه، از مهاجرت‌هایی که همینطور اینها کوله بر دوششان بود از جنوب به شمال و از شمال به جنوب غزه، می‌خواهد با اینها چه کار کند؟ اینها شوخی نیست، اینها آینده رژیم را به خطر می‌اندازد، لذا نتانیاهو از این می‌ترسد و خود رژیم صهیونیستی هم از این می‌ترسد، نتانیاهو به اعتقاد من وارد یک تونلی شد که می‌دانست سخت است ولی به امید اینکه در آن تونل بتواند نور را ببیند و خارج شود هر کاری کرده در طول این مسیر فعلاً هیچ نوع روزنه‌ای نیست یعنی این هشت جهت جز سوریه که من عرض کردم فعلاً اینطور است آن هم هیچ ضمانتی نیست این هفت جهت لااقل همه آماده هستند که کاری انجام شود.

سوال: ولی آنها معتقدند که سوریه را که آن وضعیت اتفاق افتاد حزب الله را تضعیف کردند با ترور فرماندهان و الان هم با فشار بر دولت به دنبال خلع سلاح هستند حماس هم تقریباً در یک وضعیت تضعیفی قرار گرفته حالا درست است که الان کنترل غزه را به دست دارد ولی ضربه خیلی سنگینی بهش وارد شده با حامی بزرگ اینها هم که جمهوری اسلامی بوده آن برخورد را کردند و آن را از آستانه یک اتفاق به تعبیر آنها هسته‌ای شدن دور کرده و عملاً این روزنه‌ها رو برای خودشان به نمایش می‌گذارد که اینها روزنه‌هایی است که از این تونل ما به راحتی می‌توانیم بیایم بیرون؟

امانی: از این موضوع آخر شروع کنم که آنچه که راجع به ایران گفته‌اند خودشان هم می‌دانند اینکه جلوی ایران هسته‌ای را گرفته‌اند این مسخره است اصلاً این کاری که انجام شد برای ایران هسته‌ای نبود برای ایران قوی بود برای ایران دارای اراده مقاومت بود ایرانی بود که در واقع می‌دانست که رژیم صهیونیستی چقدر جنایتکار است آنچه که در این هشت جهت من عرض می‌کنم که می‌گویند پیروز شدند ما در لبنان با توافق خارج شدن و در غزه هم همینطور جهت‌های دیگر به دلیل اینکه جنگشان مرتبط با غزه بود و حمایت از مردم غزه بود آنها هم متوقف کردند هیچ کدام از اینها در این جبهه‌ها صفر و صد نشد آنچه که اسرائیل دنبالش است به دنبال اینکه یک جبهه‌ای را کاری انجام بدهد که صفر و ۱۰۰ شود عبرت دیگران شود یکسره کند یعنی ببین آن چیزی که دنبالش بود در ایران چه بود سقوط جمهوری اسلامی تجزیه ایران و در واقع بردن ایران در یک دالون تاریکی تا صد‌ها سال نتواند و به همه دنیا بگوید که این عاقبت صهیونیست ستیزی است همین کار را در لبنان می‌خواست بکند حالا الان در لبنان چه اتفاقی افتاده در لبنان سر جنوب لبنان که جز توافق بوده آن را قبول دارند و دارد کارش انجام می‌شود قرارداد ۱۷۰۱ هم برای بعد از سال ۲۰۰۶ است یعنی مربوط به آن حوادث است چیز جدیدی نیست که یک پیروزی بزرگی قلمداد شود حزب الله که وجود دارد.

سوال: حزب الله چه حزب‌اللهی؟

امانی: حزب الله سیاسی نظامی اینها وجود دارد آنها خودشان می‌دانند و حزب‌اللهی که اراده دارد بماند ببینید تجربه کرده‌اند جواب نداد آمدند گفتند که ما در واقع می‌رویم قلعه سلاح را در داخل هیئت دولت تصویب می‌کنیم با مخالفت مواجه شد دنبال یک راه حل‌های جایگزینی هستند اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها فشار فوق‌العاده دارند می‌آورند که این کار انجام شود.

سوال: ماجرای قطر هم یک خورده تاثیر گذاشت روی این داستان قبول دارید دولت لبنان به این جمع‌بندی رسید که حزب الله می‌تواند امنیت ما را تضمین کند قطر دیگر چه کار می‌خواست بکند که بهش حمله نکنند ولی حمله کردند دیگر؟

امانی: بالاخره قطر، ببینید چرا به قطر حمله کردند، همان صفر و صدی است که می‌خواهد انجام بدهد و بعد، چون نتوانسته می‌آید دوباره با اینها در شرم‌الشیخ می‌شیند، عرضم این است که آن صفر و صد که هیچی خیلی جا‌ها من اگر بخواهم عدد بدهم عدد واقعی به عنوان یک نفری که در واقع دارد مسائل را می‌بیند و می‌خواهد تحلیل کند اولاً که تعداد کشته‌ها در هیچ جای دنیا علامت پیروزی نیست مثلاً فرض کنید که این تعداد را کشته‌ایم حالا ما پیروز شده‌ایم یا این تعداد خانه را خراب کرده‌ایم یا به طور مثال این فرماندهان را زدیم تو فرمانده‌ای که الان می‌زنی به این شرط موثر است که جایگزین نداشته باشد اگر جایگزین داشته باشد کار بیهوده‌ای کرده‌ای جز اینکه تو می‌خواهی ایجاد رعب کنی اگر دوستان می‌پرسند آقای شهید سلامی وقتی که خطر بود بلند شد رفت در محل کارش فرمانده نظامی جمهوری اسلامی ایران است، چرا سید حسن در آنجا ماند رهبر مقاومت است ولو شهید شود، این روحیه این طرف از آن چیزی که الان رژیم صهیونیستی را آزار می‌دهد به شدت، این است که اگر یک نفر در لبنان را شهید می‌کند یک ضریبی دارد از لحاظ تاب آوری اجتماعی و تاثیر اجتماعی آیا ما اگر از این جماعت یک نفر شهید کردیم جایگزین دارند اثرش در روحیه مردم چیه، اعتقاد دارم یک نفر سید را در لبنان شهید کردند ضربدر مثبت ۱۰۰۰ شده یعنی خود شمن اعتراف کرد که اون‌هایی که در جنوب بودند بعد از شهادت سید حسن نصرالله مقاومتشان هزار برابر شد حالا این را در رژیم صهیونیستی ارزیابی می‌کنیم یکی از آنجا کشته می‌شود ضربدر منفی ۱۰۰۰ می‌شود، یک ساختمان آنجا تخریب می‌شود مطالبات اجتماعی آنجا یک آواره‌ای که از خانه زندگی‌اش در لبنان و یا در غزه و یا در جا‌های دیگر حتی می‌خواهد جابجا شود با یک اندک زحمتی برای حکومت خودش این کار انجام می‌شود اینها، چون اراده مقاومت دارند نقل مکان کردن در روند مبارزه خودش می‌بیند و تحمل می‌کند خسارت‌ها را تحمل می‌کند و شهدا را تحمل می‌کند ولی آنجا اینطوری نیست در آنجا هنوز رژیم صهیونیستی دارد فشار می‌آورد که این افرادی که از شمال ۷۰ هزار نفر ز شمال فلسطین اشغالی آنجا ساکن بودند بیایند و در واقع تعدادی از حملات هم مربوط به این است که می‌خواهد به آنها بگوید من هر تهدیدی را دارم از اینجا برطرف می‌کنم اینکه گفته شود که رژیم صهیونیستی بله زد و داغان کرد و تمام شد و همه را تمام کرد این یک مطلبی است، بله توافق خودش این است که یک چیز‌هایی علیه شما دارد و یک چیز‌هایی به نفع شما دارد ۵۹۸ ما یک چیز‌هایی به نفع ما داشت که برگشتن به مرز‌های ۱۹۷۵ بود یک چیز‌هایی بر علیه ما داشت که متجاوز را مشخص نکرده بود در نزد عراقی‌ها قبول قطعنامه ۵۹۸ به معنای جشن بود ولی آنها وقتی دیدند ما قبول کردیم تازه آمدند دوباره حمله کردند و تا اهواز آمدند یعنی می‌خواهم بگویم الان چه غزه و چه لبنان با توافق انجام شده بین ما و اسرائیل توافقی نبود توافق ما این بود که نزنی نمی‌زنم توقف آتش بود ولی در آنجا الان این است که بالاخره یک وضعیتی وجود دارد حزب الله وجود دارد حماس وجود دارد همین که الان دارد تبادل می‌کند همین حماس که می‌تواند این تعداد زندانی را در این شرایط سخت نگهداری کند خودش یک نقطه قوت است و نشان وجود تشکیلات وجود سلاح و وجود اراده است.

سوال: در کنترل فعلی غزه و فراخوان تقریباً ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ نفر نیروی حماس همه متعجب شدند که حماس چطور این کار را انجام داده؟

امانی: من همان روز اول فکر می‌کنم در یکی از برنامه‌های تلویزیونی گفتم نتانیاهو که گفته باید از بین برود حماس کافی است در هنگام تبادل این اسرا یک فرمانده یا یک جنگجوی حماس و یا مجاهد حماس بیاید با اسلحه بایستد و حضور داشته باشد یعنی تمام چیزی که رشته بود اینجا پنبه شد رژیم صهیونیستی هم اینها را در داخل به رخ نتانیاهو می‌کشند می‌گویند تو می‌گفتی نابودی حماس هم تعدادی از اینها را به کشتن دادی خسارت‌های زیادی به ما وارد کردی جامعه آرامش خواه صهیونیست‌ها را به یک جامعه‌ای تبدیل کردی که تاب آوری اجتماعی آنجا قطعاً می‌توانم بگویم هزاران برابر کمتر از.

سوال: یکی از نمایندگان کنیست یک سخنرانی داشت و اشاره می‌کند به نتانیاهو که جمع کن برو خانه‌ات بسته است و ابتدایش می‌گوید که این خدمتی که تو به فلسطین کردی هیچکس تا حالا نکرده بود این همه تعداد کشور‌های مختلف به ویژه اروپایی‌ها به رسمیت شناختند این هم خدماتی بود که تو به فلسطین کردی که تا حالا کسی نکرده بود بعد می‌گوید بس است فریب بس است آقای نتانیاهو جمع کن و برو خانه‌ات؟

امانی: واقعا آن چیزی که در جهان اتفاق افتاد در حمایت از فلسطین حالا انواع و اقسام دارد هر کسی حالا به معنای دو دولتی هم در واقع حمایت از فلسطین در یک فرهنگی تلقی می‌شود و اینکه در تمام این مدت فلسطین رفت به اوج در افکار عمومی در اروپا در کشور‌های دیگر این خودش دستاورد بسیار بزرگ است.

سوال: حالا آقای دکتر آیا این تحلیل که برخی مطرح می‌کنند که آغاز آتش بس در غزه پایان آتش بس در نقاط دیگر است این را شما چقدر قبول دارید؟

امانی: ببینید من فکر نمی‌کنم این درست باشد که الان آنجا تمام کند و بیاید سراغ جا‌های دیگر.

سوال: یعنی نقطه مستعد دیگری شما در منطقه نمی‌شناسید؟

امانی: رژیم صهیونیستی دنبال یک روزنه‌ای است که یه کاری انجام بدهد بلکه همچون کسی که داخل یک جایی گرفتار شده یک جایی می‌بیند یکم سست است، می‌خواهد یه کاری انجام بدهد حالا در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی هر کاری از دستش بیاید می‌خواهد انجام بدهد، منتها دیگر توانش به آن حد نیست، الان، چون بالاخره آنچه که لازم بوده و آن چیزی که به خیال می‌آمده و به خیال هم نمی‌آمده او تجربه کرده از جنایت پیجر‌ها بگیرید ببینید منطق جنگ چه می‌گوید می‌گوید حالا شاید توجیه داشته باشید که در ساعات اولیه جنگ بزنید فرمانده نظامی را شهید بکنید توجیهی دارد این هم در قالب جنگ‌ها نیست اسرائیل هم تکنولوژی فوق العاده‌ای دارد ما به اندازه او نداریم ما یک چیز دیگری داریم حالا انشاالله یک موقعی من ۲۲ تا ۲۳ سالم بود در سال ۶۷ می‌دیدیم موشک می‌آید بالای سر ما کلاهکش جدا می‌شود با صدای وحشتناک می‌آمد و می‌خورد کاری نمی‌توانستیم بکنیم مقاومت کردیم و پیروز شدیم آن موقع یادمان افتاد که باید یک چیزی داشته باشیم موشک داشته باشیم امثال شهید تهرانی مقدم‌ها و دیگران آمدند و الان بالاترین قدرت موشکی جهان هستیم پهپادی و موشکی یک کار‌هایی کرد رژیم صهیونیستی در طول این جنگ که یاد داد به دیگران البته ما مخالف هرگونه اقدام غیر انسانی هستیم ولی بالاخره که همه به این پایبند نیستند تو مردم غزه را که آنچنان زن و بچه را اینگونه شهید کردی بالاخره آنها هم یاد گرفتند از تو که چگونه می‌توانی این کینه‌ای که مقدس است در مردم غزه علیه رژیم ایجاد شده هیچ چیزی دوا نمی‌کند این را این موضوعی است که در واقع وجود دارد حالا او یک سری امکاناتی دارد روز اول جنگ می‌آید می‌زند فرماندهان ما را شهید می‌کند در حزب الله هم همین کار را کرد سید را شهید کرد کسی باور نمی‌کرد مثلاً ۸۰ تن بمب بریزند در یک منطقه برای شهید کردن سید حسن نصرالله این اتفاقات را انجام داد، اما باز اینکه فوق خیال ما است این است که حالا تو روز اول جنگ با دانشمندان هسته‌ای چه کار داری این سوال است دیگر دانشمند هسته‌ای که به روز جنگ تو کاری ندارد یعنی یک نوع عملیاتی را انجام می‌دهد رژیم صهیونیستی که همه قواعد را زیر پا می‌گذارد.

سوال: یعنی معتقد هستید که آتش بس دیگری از بین نخواهد رفت در نقطه دیگری؟

امانی: من گفتم شما با یک فردی که مضطر است و اگر یک جایی ضعف ببیند می‌خواهد بیاید و این را انجام بدهد من بعید می‌دانم فکر می‌کنم آن حدی که نتانیاهو را شاید بتواند فعلاً در همین وضعیت لرزان نگه دارد در داخل و این تهدید‌های دو وزیر که اگر خارج شوند کابینه سقوط می‌کند اینها بعید می‌دانند که بخواهد یک تجربه دیگری داشته باشند مگر اینکه فضای بین المللی یک مقدار برای او مساعد شود حالا این در رویکرد ترامپ است که ترامپ هم آیا می‌تواند بعد از اینکه هر روز آن جنگ‌هایی که به قول خودش پایان داده دارد می‌شمارد و گفت که من ۹ جنگ را تا حالا تمام کرده‌ام حالا آیا از اینها شعله ور شود می‌آید حمایت کند و به چه میزان عمل می‌کند اینها عوامل دخیل است کسی هم خیلی اطلاعات دقیق ندارد و تحلیل دقیقی راجع به این نمی‌شود کرد ولی در نهایت من فکر نمی‌کنم رژیم صهیونیستی بخواهد این روند موجود را زیر همان سقفی که عرض کردم را بخواهد بر هم بزند.

سوال: الان که دو سال از ۷ اکتبر و عملیات طوفان الاقصی می‌گذرد همچنان برخی در ماهیت این عملیات تشکیک می‌کنند شاید اعتقادشان همچنان این است که حماس نباید این کار را می‌کرد آیا اگر ما برگردیم به دو سال قبل پیش از عملیات طوفان الاقصی به نظر شما حماس با این اتفاقاتی که بعدش در طی این دو سال تجربه کرد مجدد دست به این اقدام می‌زد و از آن طرف آیا جمهوری اسلامی ایران همین حمایتی که داشت را می‌داشت؟

امانی: ببینید این سوال را اگر بخواهم تامین بدهم به همه چی درباره همه چیز هست من الان برمی‌گردم ماشینم تصادف می‌کند و کسی از من سوال می‌کند که اگر تو می‌دونستی بروی صدا و سیما و برگردی ماشین تصادف می‌کرد می‌رفتی طبیعی است که می‌گویم نه نمی‌رفتم اگر می‌دانستم، ما علم غیب که نداریم بر اساس تحلیل‌هایمان می‌گوییم، اما این سوال اساسش این است که با فرضیه اینکه شما شکست خوردید و این فرضیه باطل است ما به نظرم شکست نخوردیم آنچه که اتفاق افتاد علی رغم همه این تلخی‌ها و شهادت‌ها از ملت ایران و از دیگران در راه یک آرمان مقدس بود این آرمان مقدس بر اساس یک تکلیف پیش می‌رود آن روز که حماس تصمیم گرفت حالا موانع امنیتی اینها داشتند که این را افشا کنند و این هم که خود رژیم هم نتوانست یکی از همان نقص‌هایی است که دارد که همه الان به نتانیاهو می‌گویند که تو با این همه تشکیلاتت چرا متوجه نشدی بنابراین بر اساس یک تکلیف این انجام شد بر اساس یک تکلیف حمایت شد و من اعتقاد دارم که این سوال خیلی منطقی نیست اصلاً که سوال بکند، چون راجع به همه چی دیگر باید سوال کنیم من فکر می‌کنم همین سوال را هم از نتانیاهو می‌شود کرد آیا اگر می‌دانست که با ۲۰ روز جنگ گروگان‌هایش را می‌گرفت و تمام می‌شد الان وضع نتانیاهو چگونه است او هم یک اقدامی انجام داد بر اساس آن تفکر شیطانی که خودش دارد، بنابراین کسی پشیمان نیست که این مسیر رو رفته و به اعتقاد من اگر به اصل مقاومت ایمان دارد بر اساس یک درکی حماس آمد عملیاتی انجام داد دستاوردهایش بیشتر از آن چیزی بود که خودشان فکر می‌کردند و بالاخره یک تحولات مهمی در منطقه اتفاق افتاد که حالا بخواهم بگویم قضیه فلسطین که داشت از همه یاد‌ها می‌رفت امروز در همه جا‌های دنیا صدایش می‌آید و این یکی فقط از دستاورد‌های دیگر است یکی از دستاورد‌های مهمش این است که بالاخره با حماقت نتانیاهو خودش خودش را به مسیری برده که دیگر نمی‌تواند در این منطقه وجود داشته باشد چگونه می‌تواند با این هشت جهتی که باهاش جنگ کرده‌اند بتواند که یک مردم که همشون مهاجر هستند یا قسمت بسیار زیادشان مهاجر هستند از جا‌های دیگر آیا آنها فکر می‌کنند آینده‌ای در این رژیم دارند با وجود این دشمنی‌ها.

سوال: مثل یک آدم قداره کشی که در یک محله دارد زندگی می‌کند این دیگر زندگی نمی‌تواند بکند، چون با همه دارد دعوا می‌کند؟

امانی: بله در کوچه زدی ۸ تا مغازه و یا خانه را شیشه‌هایش را شکسته‌ای و حالا هم رفته‌ای در خانه‌ات نشسته‌ای، بالاخره یک جوری اذیتت می‌کنند نمی‌گذارند آنجا بمانی باز یکی بود دوتا بود شاید این حماقت نتانیاهو بود که به نظر من خودش آن آیه‌ای هست که می‌گوید اینها خودشان هم در نابودی خودشان شراکت دارند به نظر من آنچه که الان می‌بینیم از این کار نتانیاهو این است که شاید این سوال را از نتانیاهو بپرسید که تو خیلی عاقلانه‌تر می‌توانستی این موضوع را حل کنید اینقدر برای خودت گسترش جنگ نبود مگر چندین بار شما با غزه جنگ کرده بودید ۱۰ روز تا ۱۵ روز و تمام شده بود.