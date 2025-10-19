پخش زنده
تیمهای مردان و زنان ایران در مسابقات پدل قهرمانی آسیا حریفان خود را شناختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای پدل قهرمانی آسیا به میزبانی دوحه قطر و در دو بخش مردان و زنان با حضور مدعیان این قاره در حال برگزاری است که با توجه به قرارگرفتن تیمهای ملی مردان و زنان ایران در سید مسابقات، ساعتی پیش حریفان ایران نیز مشخص شدند.
تیم مردان ایران در گروه اول در کنار امارات، لبنان و اردن قرار گرفت و فردا در اولین بازی ساعت ۱۴:۳۰ تهران به مصاف اردن میرود. تیم زنان ایران نیز در گروه نخست با تیمهای ژاپن، عربستان و امارات همگروه شد و بازی اول تیم زنان ایران فردا ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران برابر امارات خواهد بود.
تیم ایران در بخش مردان با ترکیب امیرسینا صالح، فرساد شاهی، کیارش سوری، سجاد زارعیان، آرشام مرادینژاد، حامی گلستان، آریا روغنی و با هدایت تیاگو سانتوس راهی دوحه شده است. همچنین داریوش صابر به عنوان دستیار اول، مسعود کارخانه مربیبدنساز، سهراب حسینزاده آنالیزور و محمدرضا گلزار به عنوان سرپرست تیم ملی را همراهی میکنند.
تیم زنان ایران نیز با ترکیب زهرا کهریزی، سروناز کماسی، کیمیا مناجاتی فسایی، صبا نجفی، هانیه صادقی، ندا محمدتقیپور، حنانه یعقوبزاده و با هدایت صحابهفرد به عنوان مربی و بازیکن در این رویداد حضور دارند. ملیکا شهاب نیز به عنوان سرپرست در کنار تیم حضور دارد.
همچنین شاهین خرازچی به عنوان سرپرست کاروان اعزامی و رضا هوشمند به عنوان مسئول رسانه تیم، در دوحه حضور دارند. گفتنی است دلوسه حامی تیم ملی پدل و یونیپرو حامی لباس تیم ملی پدل مردان و زنان ایران در این رویداد هستند.