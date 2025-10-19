دبیر انجمن خوشنویسان تبریز:
کارگاه آموزشی خوشنویسی فرصتی برای آشنایی مردم با این هنر است
دبیر انجمن خوشنویسان تبریز با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی خوشنویسی در تبریز گفت: هدف از برگزاری این رویداد ایجاد فرصتی است تا این هنر اصیل بیش از پیش در بطن جامعه شناخته شود و عموم مردم با آن آشنا شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی
،یونس نصیری در حاشیه کارگاه آموزشی خوشنویسی تبریز اظهار کرد: اساتید، مدرسان، پیشکسوتان و هنرمندان خوشنویس که در نمایشگاه نگارگری و خوشنویسی رویداد ارسیکا اثری دارند در این کارگاه آموزشی گرد هم آمدهاند. هدف از برگزاری این رویداد، معرفی هنر خوشنویسی به مردم است، چرا که بسیاری از افراد تاکنون هنرمند خوشنویس را هنگام تحریر ندیدهاند و این برنامه فرصتی برای شناخت بیشتر این هنر فراهم کرده است.
وی افزود: چنین رویدادهایی میتواند زمینهای برای انتقال هنر به متن و بطن جامعه باشد تا عموم مردم شناخت بیشتری نسبت به این هنر قدیمی و اصیل پیدا کنند و علاقهمندان به خوشنویسی افزایش یابد. هرچه تعداد کارگاه های آموزشی و برنامههای هنری بیشتر شود چراغ هنر نیز فروزانتر میماند و روشنی میبخشد.
نصیری خاطرنشان کرد:این کارگاه آموزشی به منظور ارج نهادن به اساتید برجسته و هنرمندان اصیل آذربایجان برگزار شده و همزمان با هفته خوشنویسی و با همیاری جشنواره بینالمللی ارسیکا رقم خورده تا زمینهای برای معرفی هنر خوشنویسی به مردم و ایجاد فرصتی برای مشاهده فرآیند خلق اثر توسط هنرمندان باشد.
رویداد خوشنویسان تبریز توسط دانشگاه هنر اسلامی تبریز با همکاری انجمن خوشنویسان تبریز به مناسبت پنجمین جشنواره بینالمللی ارسیکا ۲۷ مهر در سالن شهید آوینی برگزار شد.