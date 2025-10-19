رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از راه‌اندازی طرح جامع بهره‌برداری از معادن فلزی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ،صابر پرنیان در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه متافو فولاد در تبریز با اشاره به راه‌اندازی طرح جامع بهره‌برداری از معادن فلزی گفت: این طرح که معادن فلزی ارزشمند پنج استان از جمله آذربایجان شرقی را شامل می‌شود می‌تواند استان را به یکی از مراکز مهم صنعتی و معدنی کشور تبدیل کند.

وی همچنین به سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت همراه با معاونان و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به استان اشاره کرد و افزود: هدف از این سفر تشکیل یک شرکت بزرگ معدنی بود که معادن فلزی استان‌های هدف را بررسی و آنها را به صورت بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده کند.

پرنیان ادامه داد: برخی از معادن فلزی استان به دلیل مشکلات مختلف سال‌ها غیرفعال باقی مانده‌اند، اما با آغاز این طرح این معادن به مدار بهره‌برداری بازخواهند گشت و آذربایجان شرقی به جایگاه برجسته‌ای در حوزه معدن و صنعت دست خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه این پروژه می‌تواند اشتغال پایدار برای هزاران نفر در استان ایجاد کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر سهم معدن تنها پنج درصد از ارزش افزوده استان است اما امیدواریم با جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی این رقم به بیش از ۵۰ درصد برسد.

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی توسعه پایدار و رشد اقتصادی استان را نتیجه اجرای این طرح دانست و گفت: این پروژه ضمن تاثیر مثبت بر اقتصاد، فرصت‌های شغلی قابل توجهی برای جوانان استان فراهم خواهد کرد.

پرنیان همچنین به معادن غنی استان از جمله معدن مس سونگون اشاره و بیان کرد: این معدن بزرگ نیازمند راه‌اندازی ده‌ها کارخانه و واحد صنعتی جدید است تا بتوان ظرفیت‌های آن را به بهترین شکل بهره‌برداری کرد.

وی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش معدن نه تنها به افزایش تولید ثروت برای مردم استان کمک می‌کند، بلکه موجب بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان خواهد شد و اجرای این پروژه‌ها نقطه عطفی در توسعه اقتصادی آذربایجان شرقی خواهد بود.

نمایشگاه تبریز متافو ۱۴۰۴ از ۲۴ تا ۲۷ مهر در محل نمایشگاه بین المللی تبریز میزبان فعالان صنعتی، تولیدکنندگان شرکت‌های دانش‌بنیان از سراسر کشور است.