تیم فوتبال میلان در هفته هفتم سری آ ایتالیا با پیروزی مقابل فیورنتینا صدرنشین شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال میلان از هفته هفتم سری آ به مصاف فیورنتینا رفت و با نتیجه ۲ - یک پیروز شد تا شاگردان آلگری به صدر برسند.
رافائل لیائو در دقایق ۶۱ و ۸۶ برای میلان موفق به گلزنی شد و رابین گوزنس در دقیقه ۵ برای فیورنتینا گلزنی کرد.
نتایج دیدار های هفته هفتم فوتبال سری آ ایتالیا که یکشنبه شب برگزار شد به این شرح است:
کومو ۲ - صفر یوونتوس
کالیاری صفر - ۲ بولونیا
جنوا صفر - صفر پارما
آتالانتا صفر - صفر لاتسیو
میلان ۲ - یک فیورنتینا
در جدول تیم میلان با ۱۶ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای اینتر و ناپولی با ۱۵ امتیاز در ردههای دوم و سوم قرار دارند.