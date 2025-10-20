تیم فوتبال میلان در هفته هفتم سری آ ایتالیا با پیروزی مقابل فیورنتینا صدرنشین شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال میلان از هفته هفتم سری آ به مصاف فیورنتینا رفت و با نتیجه ۲ - یک پیروز شد تا شاگردان آلگری به صدر برسند.

رافائل لیائو در دقایق ۶۱ و ۸۶ برای میلان موفق به گلزنی شد و رابین گوزنس در دقیقه ۵ برای فیورنتینا گلزنی کرد.



نتایج دیدار های هفته هفتم فوتبال سری آ ایتالیا که یکشنبه شب برگزار شد به این شرح است:

کومو ۲ - صفر یوونتوس

کالیاری صفر - ۲ بولونیا

جنوا صفر - صفر پارما

آتالانتا صفر - صفر لاتسیو

میلان ۲ - یک فیورنتینا

در جدول تیم میلان با ۱۶ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های اینتر و ناپولی با ۱۵ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.