تیم فوتبال رئال مادرید در هفته نهم فوتبال لیگای اسپانیا با پیروزی مقابل ختافه به صدر جدول بازگشت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم رئال مادرید از هفته هشتم لیگای اسپانیا به مصاف ختافه رفت و در پایان نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید تا شاگردان ژابی آلونسو با یک پیروزی مهم به استقبال ال‌کلاسیکو بروند.

رئال مادرید در حالیکه تا دقیقه ۷۸ با تساوی بدون گل مقابل ختافه متوقف شد با اخراج نیوم، بازیکنی که در دقیقه ۷۶ به عنوان بازیکن تعویضی برای ختافه وارد زمین شده بود از فرصت ۱۰ نفره رقیب استفاده کرده و کیلیان امباپه گل برتری کهکشانی‌ها را به ثمر رساند. البته الکس دیگر بازیکن ختافه نیز با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد.



نتایج دیدار های هفته هفته نهم لیگای اسپانیا که یکشنبه شب برگزار شد به این شرح است:

الچه صفر - صفر اتلتیک بیلبائو

سلتاویگو یک - یک رئال سوسیداد

لوانته صفر - ۳ رایو وایه کانو

ختافه صفر - یک رئال مادرید

در جدول تیم فوتبال رئال مادرید با ۲۴ امتیاز در صدر است و تیم‌های بارسلونا با ۲۲ و ویارئال با ۱۷ امتیاز دوم و سومند.