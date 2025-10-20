هدف بزرگی به نام توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی، زنان بازرگان خراسان شمالی را در قالب یک تشکل، گرد هم آورده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی در بسته هفتگی مهربانو، خبرنگار صدا و سیما این هفته سراغ بانوانی رفته که در زمینه تولید و اقتصاد حرفی برای گفتن دارند و سعی می کنند از ظرفیت های محلی منطقه بهره ببرند و محصولات جوامع خرد را به بازارهای ملی و بین المللی عرضه کنند.

این بانوان، تشکلی به نام زنان بازرگان را به وجود آوردند و تجربه های گران سنگ خود را در حوزه‌های اقتصادی، روی هم می گذارند تا محصولاتی را صادر کنند، از صنایع دستی مختلف گرفته تا پخت نان های سنتی و تولیدات صنعتی کشاورزی.