پخش زنده
امروز: -
معاون فنی رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت: وارنیش فلوراید تراپی دندانهای ۲۷ هزار دانش آموز مقطع ابتدایی در این شهرستان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ائقه اسدیان افزود: در اجرای این طرح دندانهای دانش آموز مدارس ابتدایی مراغه در سال تحصیلی جدید به صورت رایگان به همّت کارشناسان و تکنسینهای دندان خانهها و مراکز بهداشتی در مدارس شهری و روستای فلوراید تراپی میشود.
وی اضافه کرد: فلورایدتراپی روشی ایمن، بی خطر و بدون درد برای جلوگیری از پوسیدگی دندان در کودکان ۶ تا ۱۴ سال است.
به گفته معاون فنی دانشکده علوم پزشکی مراغه، در این طرح بهداشتی دندانهای دانش آموزان معاینه شده و آنهایی که پوسیدگی بیش از حد و نیاز به جرم گیری دارند به پزشک متخصص معرفی میشوند.
اسدیان افزود: در این طرح فلوراید روی دندانها مالیده میشود تا مینای دندان تقویت شده و مقاومت بیشتری در برابر پوسیدگی داشته باشد.
در شهرستان مراغه بیش از ۵۲ هزار دانش آموز در حال تحصیل هستند.