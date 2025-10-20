به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ائقه اسدیان افزود: در اجرای این طرح دندان‌های دانش آموز مدارس ابتدایی مراغه در سال تحصیلی جدید به صورت رایگان به همّت کارشناسان و تکنسینهای دندان خانه‌ها و مراکز بهداشتی در مدارس شهری و روستای فلوراید تراپی می‌شود.

وی اضافه کرد: فلورایدتراپی روشی ایمن، بی خطر و بدون درد برای جلوگیری از پوسیدگی دندان در کودکان ۶ تا ۱۴ سال است.

به گفته معاون فنی دانشکده علوم پزشکی مراغه، در این طرح بهداشتی دندان‌های دانش آموزان معاینه شده و آنهایی که پوسیدگی بیش از حد و نیاز به جرم گیری دارند به پزشک متخصص معرفی می‌شوند.

اسدیان افزود: در این طرح فلوراید روی دندان‌ها مالیده می‌شود تا مینای دندان تقویت شده و مقاومت بیشتری در برابر پوسیدگی داشته باشد.

در شهرستان مراغه بیش از ۵۲ هزار دانش آموز در حال تحصیل هستند.