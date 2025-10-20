پخش زنده
آیین نکوداشت مقام فرهنگی، ادبی و علمی محمدجعفر یاحقی، فردوسیپژوه معاصر و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با حضور و سخنرانی جمعی از استادان و پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی همراه با قرائت پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در این مراسم گفت: دکتر یاحقی سالیان طولانی در سپهر ادبی کشور به تحقیق و پژوهش و نیز تربیت شاگردانی فاضل و محقق اهتمام ورزیدهاست.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه والای علمی دکتر یاحقی در حوزه فردوسیپژوهی و شاهنامهپژوهی گفت: استاد یاحقی از برجستهترین چهرههای معاصر در عرصه شاهنامهپژوهی است و آثار ارزشمند و تحقیقات گسترده اش درباره فردوسی و شاهنامه، افقهای تازهای پیش روی پژوهشگران این حوزه گشودهاست.
غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم، گفت: اگر خراسان را بنا به قول اهل نظر خاستگاه زبان فارسی و خیمهگاه حکمت و عرفان ایرانی اسلامی بدانیم، بی تردید استاد یاحقی از زمره وارثان راستین این میراث سترگ است.
او تأکید کرد: استاد یاحقی هم در خراسان بالیده و هم سالها در خدمت دانشگاه و فرهنگ این دیار بودهاست.
استاندار خراسان رضوی افزود: استاد یاحقی با پژوهشهای درخشان خود در حوزه فردوسیشناسی، شاهنامهپژوهی، متنپژوهی، سبکشناسی و فرهنگنگاری صرفاً آثار علمی تولید نکرده بلکه ستونهایی برای بنای هویت ملی و فرهنگی ایرانیان پی ریزی کردهاست.
اصغر دادبه، چهره ماندگار و استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی هم گفت: اگر از دانشجویان درباره جایگاه و اهمیت دکتر یاحقی بپرسید، معمولاً میگویند ایشان استادی ممتاز و بزرگوارند که از هیچ کمکی به دانشجویان، چه ایرانی و چه خارجی، دریغ نمیکنند. هرگاه دانشجویان از ایشان بخواهند تا آنان را به مجامع علمی معتبر جهانی معرفی و رهنمون شوند، با کمال میل همکاری میکنند. این روحیه علمی و انساندوستانه، نشانه منش والای فرهنگی و اخلاقی دکتر یاحقی است.
او تأکید کرد: لازم است کودکان و نوجوانان ما از همان آغاز با قلههای رفیع ادب فارسی، چون سعدی، حافظ و دیگر بزرگان فرهنگ ایران آشنا شوند.
علی اشرف صادقی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز به چند عنوان از آثار محمدجعفر یاحقی اشاره کرد و گفت: نخستین اثر، تصحیح کتاب تفسیر ابوالفتوح رازی با عنوان روضالجنان و روحالجنان فی تفسیرالقرآن است؛ اثری ارزشمند از قرن ششم هجری که دکتر یاحقی با همکاری دکتر محمدمهدی ناصح آن را تصحیح کردهاند. این تصحیح، بهترین نسخه موجود از این کتاب است که هم از نظر متن و هم از نظر حواشی، قابل استفاده و بسیار سودمند است و فواید زبانی فراوانی دارد.
وی افزود: دومین اثر، ترجمهای تفسیرگونه از قرآن کریم است که به تفسیر شنقشی شهرت دارد. در این اثر، واژههایی به کار رفته که در هیچ کتاب دیگری یافت نمیشود و از این رو، از نظر زبانشناسی و واژهپژوهی بسیار ارزشمند است.
غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم در بخش دیگری از این مراسم گفت: وقتی مسئولیت سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و به اقتضای آن برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی را برعهده داشتم از دکتر یاحقی خواستم تا برای دانشآموزان رشته ادبیات و علوم انسانی یک کتاب درسی تاریخ ادبیات تألیف کند. او با خوشرویی پذیرفت و کتابی مفید و مناسب تألیف کرد که سالهای طولانی کتاب درسی دبیرستانی بود و شاید هنوز هم موجود و معتبر باشد.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود: دکتر یاحقی در همۀ این سالها از تدریس و پژوهش و تألیف و تصحیح نیز غافل نماند و کتابهای سودمندی به اهل علم و ادب تقدیم کرده است که برای مثال میتوان از تصحیح جدیدی از تاریخ بیهقی با همکاری دکتر مهدی سیدی و نیز تألیف «فرهنگ اساطیر» نام برد. پژوهشهای زبانی در ترجمههای قرآن به زبان فارسی با بهره گیری از خزانه نسخههای خطی کتابخانه آستان قدس رضوی که حاصل آن مجموعه سودمند و مفصل فرهنگنامه قرآنی است نیز یکی دیگر از کارهای سترگ اوست. این مراسم، عصر یکشنبه ۲۷ مهر، در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.