به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمدرضا بخشی بیان کرد: پست برق ۴۰۰ به ۱۳۲ کیلوولت جندی‌شاپور از پروژه‌های حیاتی جهت گذر از اوج مصرفتابستان ۱۴۰۵ است که عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

وی افزود: ظرفیت پست مذکور ۶۳۰ مگاولت آمپر است که ترانس اول ۳۱۵ مگاولت آمپر نصب و مونتاژ گردیده و ترانس دوم نیز روی فونداسیون مستقر گردیده است.

معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه‌ای خوزستان بیان کرد: این پروژه بزرگ، دومین پست ۴۰۰ کیلوولت شهرستان دزفول است که نقشی اساسی در تامین و پایداری برق شهرستان دزفول و شمال خوزستان ایفا خواهد کرد.

بخشی تاکید کرد: تمام تلاش شرکت این است که با رفع محدودیت‌ها که مهم‌ترین آن تامین اعتبار و رفع کمبود نقدینگی است، پروژه برای تابستان ۱۴۰۵ وارد مدار شود.

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تامین برق شهرستان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.