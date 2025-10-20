پخش زنده
معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقهای خوزستان از پیشرفت ۷۰ درصدی احداث پست ۴۰۰ کیلوولت جندیشاپور دزفول خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمدرضا بخشی بیان کرد: پست برق ۴۰۰ به ۱۳۲ کیلوولت جندیشاپور از پروژههای حیاتی جهت گذر از اوج مصرفتابستان ۱۴۰۵ است که عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
وی افزود: ظرفیت پست مذکور ۶۳۰ مگاولت آمپر است که ترانس اول ۳۱۵ مگاولت آمپر نصب و مونتاژ گردیده و ترانس دوم نیز روی فونداسیون مستقر گردیده است.
معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقهای خوزستان بیان کرد: این پروژه بزرگ، دومین پست ۴۰۰ کیلوولت شهرستان دزفول است که نقشی اساسی در تامین و پایداری برق شهرستان دزفول و شمال خوزستان ایفا خواهد کرد.
بخشی تاکید کرد: تمام تلاش شرکت این است که با رفع محدودیتها که مهمترین آن تامین اعتبار و رفع کمبود نقدینگی است، پروژه برای تابستان ۱۴۰۵ وارد مدار شود.
شرکت برق منطقهای خوزستان مسئولیت تامین برق شهرستانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.