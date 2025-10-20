به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با اشاره به اهمیت گسترش فضا‌های آموزشی ایمن و استاندارد در مناطق در حال توسعه استان اظهار کرد:این واحد آموزشی در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع و با زیربنای ۱۴۰۰ مترمربع و مبلغ قرارداد ۴۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی ساخته می‌شود.

محمد سعیدی پور افزود: با اجرای این طرح، بخشی از نیاز آموزشی منطقه زوویه برطرف خواهد شد و دانش‌آموزان این ناحیه از فضایی ایمن، استاندارد و مجهز برای تحصیل بهره‌مند خواهند شد. تلاش ما بر این است که با استفاده بهینه از منابع استانی و ملی، روند نوسازی و توسعه فضا‌های آموزشی در سراسر خوزستان شتاب بیشتری بگیرد.